Quines obres hi haurà aquest estiu a Barcelona?

Barcelona encara un estiu marcat per les diferents obres de millora a la ciutat. L'Ajuntament aprofitarà la temporada estival per iniciar i donar impuls a 181 actuacions a la via pública, emmarcades en 56 obres entre les quals destaquen els treballs per començar la superilla de l'Eixample i diferents millores al metro. El tall de la Via Laietana el 7 d'agost també preveu afectacions. En general, però, les afectacions dels treballs no tindran gran protagonisme, segons el consistori.

En aquest sentit, el generen d'infraestructures i mobilitat, Manuel Valls, ha afirmat que "hem tingut estius molt més complicats", malgrat que aquest any hi haurà més actuacions que l'any passat. El conjunt de les obres d'estiu costarà 23,5 milions d'euros.

00.53 min Barcelona es prepara per fer 181 actuacions a la via pública aquest estiu | Maite Boada

Via Laietana, Eixample i Pi i Margall Les obres de transformació a la Via Laietana per reduir el trànsit privat va començar l'1 de març i fins ara ha tingut afectacions al transport privat en només un sentit. Durant l'estiu, es preveu que continuï igual, però el 7 d'agost està marcat en el calendari d'obres perquè ambdós sentits estaran tallats i no s'hi podrà circular al llarg del carrer. Comencen les afectacions a la mobilitat per les obres a la Via Laietana D'altra banda, el consistori reconeix que la circulació pels carrers afectats per les obres a la superilla de l’Eixample (Girona, Comte Borrell, Consell de Cent i Rocafort) canviarà en reduir-se a només un carril i que hi haurà un període d’adaptació. Per la qual cosa, l'Ajuntament demana comprensió i avisa que en tot moment s'informarà els veïns i comerços de la zona. Al carrer Pi i Margall, l'objectiu també és reduir el trànsit privat i convertir-lo en un eix verd. Les obres van començar el passat mes de juny i està previst que durin més d'un any. S'ha reduït el nombre de carrils, i depenent del tram hi haurà un o dos, que canviarà en funció de com avancin les obres. El projecte estableix que, un cop acabats els treballs, el carrer tingui un sol carril de pujada per autobusos i trànsit privat i un altre per bicis. De baixada, hi haurà un carril compartit per tota mena de vehicle.

Talls a l'L3 i L5 del metro Les obres per renovar les vies de la línia 5 del metro de Barcelona es faran en dues fases i provocaran que entre l'1 de juliol i el 31 de juliol es deixi fora de servei el tram des de La Sagrera fins a Horta, mentre que durant l'agost s'ampliaran les afectacions a tot el tram entre La Sagrera i El Carmel. Un tram de la línia 5 de metro quedarà sense servei durant tot l'estiu A més, durant el juliol també es faran tasques a l'L3 per retirar l'amiant de tots els vehicles i instal·lacions. De l'11 al 19 de juliol les tasques es faran a l'estació de Liceu, on els trens no s'aturaran en direcció a Zona Universitària. Del 20 al 31 de juliol els trens no s'aturaran a Liceu en sentit contrari, és a dir, en direcció a Trinitat Nova. Així mateix, de l'1 al 17 d'agost quedarà sense servei l'estació de Drassanes. La prolongació de l’L8 de FGC des d’Espanya fins a Gràcia generarà talls esporàdics en el traçat per fer-hi cales de localització. Per tal de minimitzar l'impacte de les obres al metro, TMB reforçarà la xarxa i, de forma complementària, establirà un servei llançadora de bus.