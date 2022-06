El projecte de la superilla de l'Eixample marca una data d'inici d'obres: el mes de juliol. Un projecte dins del pla Superilla Barcelona que té l'objectiu de recuperar per a la ciutadania una part de l'espai que actualment ocupen els vianants. Però serà a l'agost quan les obres marquin un abans i un després amb les afectacions al trànsit als carrers Girona, Comte Borrell, Consell de Cent i Rocafort, malgrat que es mantindrà un carril obert.

Durant el mes de juliol, els treballs seran només preparatoris, així que no hi haurà encara cap afectació a la circulació. Serà a partir de l'agost que començaran les intervencions estructurals als quatre eixos verds i a les quatre places de l'Eixample, ja que durant aquest mes hi haurà menys mobilitat. El projecte "implicarà passar de carrers pensats per als cotxes a eixos verds pensats per a les persones", segons l'Ajuntament.

01.05 min La Superilla de l'Eixample començarà a preparar-se al juliol

Com seran els eixos verds? Més espai pels vianants L’Ajuntament ha reivindicat que les quatre noves places que es construiran gràcies al pla Superilla suposaran un guany de 58.000 m² pels vianants. A més, s’eliminarà l’asfalt per donar lloc al panot i el granit com a paviments, el verd passarà a ocupar de l’1% al 12% de la via i els carrers seran 100% accessibles. Aquestes són les novetats: S’elimina la divisió d’alçades entre vorera i calçada, i es crea una plataforma única.

Els cotxes només podran circular a 10 km/h.

Desapareix l'asfalt i s'emprarà panot i granit al llarg de tots els eixos.

i s'emprarà panot i granit al llarg de tots els eixos. El verd es multiplica per 10: passa de l’1% a una mitjana del 14%.

per 10: passa de l’1% a una mitjana del 14%. Es plantaran 438 arbres nous.

Gairebé 1.000 nous elements de mobiliari (bancs, cadires, taules, jocs infantils) i una nova il·luminació.

(bancs, cadires, taules, jocs infantils) i una nova il·luminació. Aposta pel comerç de proximitat. Es permetrà la càrrega i descàrrega en horaris concrets. Cobertura dels eixos verds a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona