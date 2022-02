Les obres de la Superilla a l'Eixample començaran al juny

Barcelona ja té a punt el pla urbanístic d'una nova Superilla a l'Eixample i licitarà pròximament les obres perquè comencin al juny. Es tracta dels projectes per transformar en eixos verds els carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. També pretén crear quatre places als encreuaments de Consell de Cent amb Girona, Rocafort, Comte Borrell i Enric Granados.

00.51 min Les obres de la superilla començaran al juny | Maite Boada

Els primers treballs per actualitzar el pla Cerdà, treure asfalt i posar més verd s'allargaran fins a principis del 2023 i segons dades del govern municipal, permetran guanyar 58.000 m2 per als vianants. El pressupost total dels projectes és de 52,7 milions d'euros. L'horitzó és arribar al 2030 amb 21 eixos verds i 21 places.

Transformació "realista, necessària i molt il·lusionant" L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que es tracta d'un model de ciutat de futur "que ja comença a ser present" i una transformació que no pot esperar més a l'Eixample, la zona de la ciutat amb un índex de contaminació més elevat i més trànsit rodat. Per a Colau, es tracta d'una transformació "realista, necessària i molt il·lusionant". Segons l'alcaldessa, actuar no és una opció, sinó "un imperatiu". Actualment, ha admès, la situació és "insostenible": "Una ciutat plena de cotxes és una ciutat no vivible". Per això, ha reiterat, cal impulsar actuacions a l'Eixample i a totes les zones de la ciutat.

Aterratge de Superilla Barcelona a l'Eixample L'aterratge del pla Superilla Barcelona a l'Eixample amb l'inici de les obres a partir del juny preveu actuacions per crear quatre eixos verds. A més, però, una de les novetats respecte del pla inicial presentat l'estiu passat és que al llarg dels encreuaments dels quatre primers eixos amb cada carrer es crearan 31 placetes noves i hi haurà més mobiliari urbà com bancs, fonts, zones de joc i fins i tot taules. Segons ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, les placetes s'ubicaran als xamfrans que es generaran en interseccions. “El tribunal de Justícia Europeu avalua la contaminació a Barcelona i Madrid.



Una de les mesures que s’està implantant a Barcelona contra l'emergència climàtica és l’eliminació del trànsit d'una part del centre de la ciutat | @RTVECatalunya



Com ja s'havia detallat anteriorment, un dels punts principals del nou disseny dels carrers de l'Eixample és que és un model de carrer únic en què l'asfalt desapareix per donar pas al panot i el granit. A més, l'actual divisió entre vorera i calçada s'elimina per crear una plataforma única. El model de carrer que caracteritzarà els eixos fomenta la vida al carrer, incorpora una nova infraestructura ambiental sostenible i pretén afavorir el comerç de proximitat.