Tot a punt per a la transformació de la Via Laietana

Tot a punt per a l’inici de la transformació de la Via Laietana. A partir de l’1 de març començaran les obres de reforma de la via per destinar-hi més espai al vianant, a la bicicleta, al verd i a la mobilitat sostenible. També es pretén aconseguir que contribueixi a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.

La transformació preveu que les voreres s’ampliïn fins a 4,05 m al llarg de tot el carrer, des de la plaça d’Urquinaona fins a la d’Antonio López. Està previst que els treballs d'obra es divideixin en dues fases amb l'objectiu de reduir les afectacions a la mobilitat i gestionar l'organització viària de la zona.

Es podrà circular per Via Laietana després de les obres? Un cop finalitzades les obres, els vehicles privats només podran travessar tota la Via Laietana en sentit baixada, és a dir, en direcció mar, i a una velocitat màxima de 30 Km/h. El recorregut alternatiu serà per Picasso i Lluís Companys, trajecte que segons els estudis tècnics municipals, només suposarà entre 1 i 3 minuts més. Busos, taxis i bicicletes compartiran un carril en aquesta direcció. Pel que fa al trànsit direcció Urquinaona, hi haurà un únic carril habilitat exclusivament per a busos, taxis i vehicles privats dels veïns de Via Laietana i la Barceloneta. Les bicicletes disposaran d’un carril bici segregat del trànsit.

Què es farà durant la primera fase? Durant la primera fase, les tasques es duran a terme en el tram comprès entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura i tindran una durada prevista de 14 mesos. Els treballs inclouran la renovació i millora de les xarxes de serveis existents en el subsol i la reurbanització de la Via Laietana i del carrer de Jonqueres. La intervenció comportarà diverses afectacions en aquest àmbit: Des de l’1 de març fins a principis d’abril els treballs es concentraran a la vorera banda Besòs, ocupant un cordó de serveis i un carril de circulació descendent entre la plaça d’Urquinaona i el carrer de Jonqueres. En sentit ascendent durant aquest període no hi haurà modificacions.

els treballs es concentraran a la vorera banda Besòs, ocupant un cordó de serveis i un carril de circulació descendent entre la plaça d’Urquinaona i el carrer de Jonqueres. En sentit ascendent durant aquest període no hi haurà modificacions. L’afectació més important de mobilitat es produirà a principis d’abril , quan es treballarà a la vorera Llobregat. A causa d’aquestes tasques, en sentit muntanya, la circulació de vehicles quedarà restringida a un carril d’ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis. Aquest arribarà fins a l’avinguda Francesc Cambó/plaça d’Antoni Maura. En sentit mar hi haurà un carril bus i un carril de circulació per al vehicle privat.

Les línies de bus 47, V15 i V17 que circulen en sentit muntanya també seran desviades, mentre que el bus de barri 120 inicialment mantindrà el seu itinerari habitual. Els desplaçaments en bici també s'hauran d'adaptar a aquesta nova configuració.

Recorregut alternatiu Pel trànsit privat que circuli en sentit ascendent es recomana el següent itinerari alternatiu: avinguda Marquès de l’Argentera, passeig Picasso, passeig Lluís Companys i ronda Sant Pere. Durant el període d’obres els vianants es podran desplaçar per la Via Laietana, tot i que en alguns moments serà necessari obrir rases, que quedaran totalment protegides. I es canviarà de lloc algun pas de vianants. Els recorreguts alternatius estaran senyalitzats durant tots els treballs.

Què passa amb les sortides de metro o les parades de taxi? Tant el mercat com les botigues estaran obertes i s’anirà informant de manera puntual de les zones de càrrega i descàrrega més properes. Les sortides de metro que estan situades en aquest àmbit, Urquinaona i Jaume I, no tindran cap afectació significativa. Les parades de taxi ubicades a la plaça d’Antoni Maura es mantindran al seu lloc actual, però quan es treballi en aquest punt es traslladaran de manera definitiva al carrer Joaquim Pou. Pel que respecta a les places de persones amb mobilitat reduïda i les places reservades d’hotel que hi ha en els carrers de l’entorn de la Via Laietana es mantindran i no està previst cap canvi.

Segona fase La segona fase d’obres relativa a la millora dels serveis i a la reurbanització de la Via Laietana entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Antonio López s’iniciarà de manera consecutiva un cop hagi finalitzat la primera fase.