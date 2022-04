Aquest diumenge han començat les obres a la vorera Llobregat a la Via Laietana, uns treballs que obliguen a tallar el trànsit en sentit ascendent i que modifiquen la mobilitat a les seves proximitats. La principal afectació és que en sentit muntanya la circulació de vehicles queda restringida a un únic carril d'ús exclusiu pel veïnat i serveis. La modificació es mantindrà fins al final de les obres i durant el primer dia laborable ha generat algunes retencions i embussaments.

La primera part de la reforma del carrer va arrencar l'1 de març centrant-se en els serveis subterranis, però ara han començat a la vorera Llobregat. Durant els primers dies, la Guàrdia Urbana posarà en marxa un dispositiu per reforçar la seva presència a la zona i orientar els conductors per evitar possibles incidents.

L'Ajuntament justifica aquests canvis per transformar la Via Laietana en un carrer principalment de vianants i que connecti millor els barris.

La mobilitat en bicicleta també s'ha modificat, ja que també s'ha adaptat a aquesta nova configuració. Els vianants, però, es podran desplaçar per la Via Laietana i les botigues i el metro seguiran funcionant amb normalitat. A banda, en tot moment es garantirà l'accés als aparcaments i guals.

Pel trànsit privat que circuli en sentit ascendent, es recomana el següent itinerari alternatiu: avinguda Marquès de l’Argentera, passeig Picasso, passeig Lluís Companys i ronda Sant Pere . Durant aquest període, les línies de bus que passin per la Via Laietana també queden afectades. En aquest sentit, les línies 47, V15, V17, N8 i N28 també s'han desviat per aquest recorregut alternatiu. El bus de barri 120, però, manté l'itinerari habitual.

Embussos des de diumenge

El primer dia feiner amb la Via Laietana tallada per les obres ha provocat afectacions al trànsit. Malgrat que hi havia moments en què la circulació era fluida, s'han viscut importants embussos en alguns moments del matí tot i haver-se reduït el trànsit per les vacances de Setmana Santa.

Els problemes es van iniciar amb les restriccions al pas dels vehicles el diumenge passat durant la col·locació de les tanques. Molts usuaris asseguren que no n’estaven informats i quan pretenien incorporar-se al carrer es trobaven amb un cartell de prohibició. Això ha generat descontent per part dels conductors i gran part d'ells han criticat durament la gestió de les obres.