La reforma de la Via Laietana començarà el març de 2022

L’Ajuntament de Barcelona dona llum verda al procés de reforma de la Via Laietana. Les obres s’iniciaran el març del 2022 i es duran a terme en dues fases. Primer, es renovarà les xarxes de serveis i començaran les obres al tram entre la plaça d’Urquinaona i la d’Antoni Maura. Aquesta plaça serà l’inici del segon tram de les obres, que arribaran fins a Idrissa Diallo, l’antiga plaça Antonio López.

El pressupost total del projecte és de 32,9 milions d’euros, 16,8 milions pel primer tram i 16,1 pel segon. Segons les previsions de l’Ajuntament, el procés de reforma s’allargarà fins als primers mesos de 2023 i s’estima que durarà onze mesos.

Pel que fa al trànsit direcció Urquinaona, hi haurà un únic carril habilitat exclusivament per a busos, taxis i vehicles privats dels veïns de Via Laietana i la Barceloneta. Les bicicletes disposaran d’un carril bici segregat del trànsit.

Valoracions del projecte

La tinent d’alcalde d’urbanisme, Janet Sanz, ha valorat com una “gran notícia” que s’hagi assolit el pacte per la remodelació de Via Laietana. Considera de gran importància aquest projecte per “continuar ampliant el nou model de mobilitat del segle XXI”. Un altre dels objectius és arribar a un acord per fer possible la reforma de les Rambles.

D’altra banda, el portaveu d’ERC, Jordi Coronas es considera “moderadament satisfet” amb el projecte tot i que assegura que haurien anat més enllà. El projecte ha estat criticat per Francina Vila, de JuntsxCat, que s’ha mostrat preocupada per com pot afectar la redirecció del trànsit a altres carrers dels vehicles que actualment circulen per Via Laietana. Altres grups que s’han mostrat crítics amb la reforma són Ciutadans i el PP, tot i que no discuteixen la necessitat de fer la via pública més amable per a la ciutadania, els preocupa quins efectes pot tenir en l’aspecte econòmic.