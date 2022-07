Salut demana ja la quarta dosi als majors de 80

Catalunya ha demanat formalment al ministeri de Sanitat que avanci l'administració de la quarta dosi als majors de 80 anys. És la primera comunitat de l'Estat que ho ha fet per tal de protegir els més vulnerables, en plena expansió del coronavirus i un increment dels contagis durant les últimes setmanes. "En un moment en què està creixent, es pot avançar aquesta quarta dosi", justifica el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

Si bé, fa setmanes que està aprovada la quarta dosi de la vacuna contra la covid per als més grans, però encara sense data. El ministeri apuntava la tardor com el moment més oportú entre d'altres perquè ja estaran les vacunes amb noves variants. L'última paraula, però, la té el ministeri de Sanitat.

Segons ha detallat el conseller, el que han demanat a la Comissió de Salut Pública és que revalori la possibilitat d'administrar la quarta dosi a aquest col·lectiu abans de la tardor. Argimon ha precisat que per això mateix va reunir-se fa dos dies el Comitè Científic Assessor contra la COVID.

Aquesta petició arriba en plena setena onada de covid amb els centres de salut saturats. El titular de Salut ha admès que "és un moment amb moltes baixes" entre els sanitaris, que la gent està "molt cansada". Entre els motius professionals és que comencen les vacances i d'altres sanitaris que estan de baixa per covid.

Una manca de personal que des de Salut diuen que no es pot substituir perquè no n'hi ha més. Per això, des del departament ha volgut llançar un missatge: no cal fer-se un test si tenim símptomes i evitar anar al CAP, si no és necessari.