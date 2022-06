Les farmàcies tornen a vendre's molts testos d'antigen. El motiu: l'augment de casos a causa de les noves variants d'òmicron. En aquesta farmàcia on són, per exemple, a Tarragona ciutat han acabat tots els que tenien en un matí. No hi ha, de moment, xifres genèriques d'augment de vendes perquè ens expliquen des del col·legi de farmacèutics no se segueix un registre de venda dels testos que nosaltres mateixos ens podem fer a casa. Sí que n'hi ha dels testos que es fan a les farmàcies i la dada és important. Dels més de 9000 que s'han fet aquest mes de juny, més d'un 26 % van donar positiu, el que suposa 6 punts més que al maig.