Catalunya vol abans la quarta dosi per a persones de més de 80 anys

Fa setmanes que està aprovada la quarta dosi de la vacuna contra la covid per als més grans, però sense data. El ministeri apuntava la tardor com el moment més oportú entre d'altres perquè ja estaran les vacunes amb noves variants. Aquesta petició arriba en plena setena onada de covid amb els centres de salut saturats, entre els motius professionals que comencen les vacances i d'altres que estan de baixa per covid. Una manca de personal que des de salut diuen que no es pot substituir perquè no n'hi ha més. Per això, des del departament demanen els ciutadans que no vinguin al cap si tenen símptomes lleus.