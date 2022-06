Augmenten els contagis a les portes de les vacances dels sanitaris

La covid continua present amb la pujada de contagis. Així ho demostren les persones que les últimes setmanes han estat ingressades i les que estan més greus. Pel que fa als positius diagnosticats per l’Atenció Primària on més es deixa notar, Salut fa un seguiment a través d'una nova plataforma on se n’informa de 28.475 més en una setmana, dels quals 11.299 són de majors de 60 anys. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 404. Les variants més prevalents a Catalunya corresponen ja majoritàriament a l'òmicron. La portaveu del govern català, Patrícia Plaja, ha reconegut que les dades "no són bones".

“El Govern admet que les dades sobre l'evolució de la COVID-19 "no són bones" i ja ho noten els centres sanitaris | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/DR65LdSci0 pic.twitter.com/6kNHgmCFPB“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 28, 2022

Plaja ha destacat que les variants més prevalents a Catalunya corresponen ja majoritàriament a l'òmicron, de més contagioses, i per això, hi ha tantes reinfeccions.

En molts centres d'atenció primària la situació comença a tensar-se. Hi ha manca de personal per atendre l'augment de casos de covid perquè comencen les vacances, però també perquè hi ha molts professionals de baixa.

"Durant la sisena onada vam arribar a tenir un màxim de 120 professionals a la vegada d'incapacitat temporal per covid i en aquests moments ja en tenim 70 només en el cap de setmana de Sant", assegura l'Olga Farré, directora d'Operacions Assistencials del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. El personal sanitari, quan està de baixa per covid, no pot anar al seu lloc de treball.

En l'última setmana, 245 persones han hagut d'ingressar a un centre sanitari, i fa que la suma total d'hospitalitzats arribi fins als 1.762, una xifra que no s'enregistrava des del febrer. Aquestes són dades referents al període entre el 20 i el 26 de juny publicades a la nova pàgina web que ha posat en marxa el departament.

Hi ha 6 persones més en estat crític, amb un global de 46, i 23 morts en una setmana (tots majors de 60 anys).