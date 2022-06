En molts centres d'atenció primària la situació comença a tensar-se. Hi ha manca de personal per atendre l'augment de casos de covid perquè comencen les vacances, però també perquè hi ha molts professionals de baixa. Aixó és perquè el personal sanitari, quan està de baixa per covid, NO pot anar al seu lloc de treball. La prioritat continua sent protegir la gent gran. De fet, Salut els recomana portar la mascareta als interiors. N'hi ha molts que la porten també pel carrer. Tot i que també hi ha qui torna a portar la mascareta per un altre motiu. Ara a Catalunya les noves variants d'òmicron són les predominants. D'aquí que hi hagi tantes reinfeccions.