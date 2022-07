Subirats veu "justificat" augmentar la despesa militar

El ministre d'Universitats, Joan Subirats, veu "justificat" l'augment en la despesa militar a Espanya perquè diu "la diferència d'aportacions a l'OTAN entre els EUA i Europa era insostenible". Subirats diu que el món ha canviat des del 24 de febrer per la invasió russa a Ucraïna i veu fonamentat la pujada de despesa per l'augment dels riscos i les amenaces: "No sé si ha de ser el 2 % o no". En una entrevista al Cafè d'Idees de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, Subirats recorda que va votar 'no' al referèndum de 1982 sobre l'entrada d'Espanya a l'OTAN, però dubta del seu sentit de vot si fos ara: "m'ho hauria de tornar a pensar".

"S'ha d'arribar a un acord que pugui produir una votació" Subirats afirma que segueix "sobre la taula" la hipòtesi que s'ha d'arribar a un "cert acord polític" entre el Govern de l'Estat i la Generalitat "que pugui produir una votació". Subirats diu que la taula de diàleg "forma part d'aquesta estratègia", però hi ha altres espais on el diàleg és fluid: "Els canals estan permanentment oberts". Subirats, però, assegura que l'espionatge amb Pegasus ha posat "moltes dificultats a la visibilitat del diàleg". “☕ Joan Subirats sosté que segueix sobre la taula "la hipòtesi que s'ha d'arribar a un acord que pugui produir una votació" | @subirats9 @UniversidadGob @EnComu_Podem



Joan Subirats recorda que aquest mes de juliol hi haurà la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès i a l'agenda hi ha la represa de la taula de diàleg: "Quan es faci la reunió a la taula de diàleg serà quan es puguin acordar conseqüències polítiques". Pedro Sánchez i Pere Aragonès constaten el desgel