Baltasar Garzón: "Vox està a un pas del pur feixisme"

L'exmagistrat de l'audiència nacional, Baltasar Garzón, denuncia que Vox utilitza el Paralment i les institucions per "degradar la democràcia": "Vox significa un risc. Està a un pas d'entrar de ple en el pur feixisme. És un populisme extrem". Garzon diu que ja està desenvolupant accions molt perilloses pel sistema democràtic. En una entrevista al Cafè d'Idees, Baltasar Garzón diu que no sap si VOX serà il·legalitzat, però recorda que qualsevol partit ha de respectar la constitució i els drets fonamentals: "Atacar persones particulars des de la tribuna del Congrés, és molt greu o l'ús de les xarxes socials per difondre ideologies extremes".

L'exjutge diu que no fer res davant de les accions de VOX "és pitjor" i respon que no és partidari de modificar cap llei perquè les actuals ja responen a accions que atiïn l'odi o la desigualtat.

Baltasar Garzón lamenta que el debat sobre l'aprovació de la llei de Memòria Democràtica se centri en els suports que rep i no en la necessitat restaurar les víctimes del franquisme : "Haurien de donar-hi suport totes les forces polítiques, però mostra que encara hi ha una fractura . No s'ha passat comptes amb el franquisme a Espanya". Garzón diu que "sens dubte" (hi ha jutges franquistes) i que el reconeixement dels crims franquistes hi tenen una posició molt extrema. L'exmagistrat destaca que la llei contempla per primera vegada que l'exigència que un fiscal assisteixi a les exhumacions : "Fins ara tots els casos han estat tancats de manera abrupta. El Tribunal Suprem ha tancat totes les portes ".

"El Tribunal d'Estrasburg dirà alguna cosa del judici del Procés"

Per l'exmagistrat de l'Audiència Nacional el judici del Procés van primar 'criteris polítics' per part d'alguns magistrats i fiscals i creu que el Tribunal d'Estrasburg "dirà alguna cosa" si bé no vol fer "futuribles". Baltasar Garzón diu que no té prou elements per afirmar si hi ha jutges que han prevaricat, però assenyala "l'anormal actuació del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza en primera persona" o de jutges que van ser "militants" en el procés: "Primaven uns interessos polítics".

Baltasar Garzón demana claredat i transparència per esclarir l'espionatge del CNI amb el programari Pegasus: "He demanat transparència quan es tracta d'actuar en una possible violació dels drets fonamentals".