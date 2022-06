Baltasar Garzón carrega contra Vox per utilitzar les institucions per "degradar la democràcia" i "retrocedir en la consolidació de drets". L'exjutge creu que el partit significa un "risc" i està "a un pas d'entrar en el pur feixisme". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga de La 2 i Ràdio 4, assegura que a Espanya encara hi ha jutges feixistes, com defensa al llibre 'Los disfraces del fascismo': "Sense cap mena de dubte. Hi ha una cultura de la impunitat en tot el que es refereix al franquisme". El jurista argumenta que hi ha "una cultura de la impunitat en tot el que es refereix al franquisme".

Garzón confirma que vol tornar a ser jutge en actiu. "La meva voluntat és reintegrar-me al lloc d'on mai m'haurien d'haver tret", ha dit. Lamenta que el debat sobre la llei de memòria històrica se centri en els suports parlamentaris: "Com abans s'aprovi, millor. Si Bildu li dona suport, benvingut sigui". Sobre si Estrasburg podria tombar la sentència del 'procés', Garzón veu "molt probable" que el Tribunal "pugui dir alguna cosa en aquest sentit". I demana claredat i transparència per esclarir l'espionatge del CNI amb el programari Pegasus.