Joan Subirats sosté que segueix sobre la taula "la hipòtesi que s'ha d'arribar a un acord que pugui produir una votació" a Catalunya. El ministre d'Universitats defensa que la taula de diàleg "forma part d'aquesta estratègia". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que el cas Pegasus ha dificultat la visibilitat del diàleg existent entre governs català i espanyol, ja que "els canals estan permanentment oberts". Però insisteix que segueixen havent-hi interrogants sobre l'espionatge.

Sobre la despesa militar, veu justificat l'augment si augmenten els riscos i les amenaces, tot i que no té clar si ha de ser del 2%. Defensa la importància de la cimera de l'OTAN de Madrid: "Representa un abans i un després". Reconeix una "sensació de molt desajust" amb la crisi de Melilla. Confia que el govern de coalició arribarà al final de la legislatura. Diu que està disposat a "sumar" en el projecte de Yolanda Díaz, però descarta ser candidat de la llista per Barcelona. I reconeix que cal un augment d'inversió en universitats, que encara no s'ha recuperat del sotrac de la crisi econòmica de 2009.