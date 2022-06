El calor ya está aquí y el cuerpo nos pide unas recetas frescas, nutritivas y ligeras. Aunque los torreznos, a simple vista, no parezcan muy ligero... ¡menudos torreznos! Le dan un toque crujiente buenísimo, y son parte del toque de la receta. Pero como siempre, si algo no os convence lo podéis obviar o sustituir, en este caso por pan tostado. Aunque ya os decimos que el resultado no va a ser el mismo. Esta crema es muy versátil, la podemos comer caliente en invierno, y ahora os recomendamos que la comáis bien fresquita, ¡seguro que repetís!

Esta receta es una de las que Javier y Sergio preparan cada día en su restaurante Cocina Hermanos Torres, que a día de hoy cuenta con dos estrellas Michelín.

Receta de crema de cebolla y torreznos

Ingredientes

Preparación

Para la crema:

400 g de cebolla de Fuentes

500 ml de caldo de ave

200 ml de crema de leche

15 g de fécula de maíz

Para los torreznos:

200 g de panceta curada

200 ml de aceite

Aceite

Sal

Pimienta

Para el acompañamiento:

80 g de pan

Unas hojas de tomillo Cortamos las cebollas en juliana y las confitamos a fuego medio, hasta que estén muy oscuras (1 hora y media, aproximadamente) ¡Truco para avanzar el confitado! Fuego fuerte e ir añadiendo un poco de agua mientras se tuesta la cebolla para que saque todos sus azúcares (el tiempo se reduciría a la mitad, 45 minutos) En una sartén con aceite abundante, colocamos las tiras de panceta, de 2 dedos de grosor, con la piel boca abajo. Dejamos confitar durante unos 25 minutos a fuego medio hasta que la piel se sufle (se hinche). En una olla, ponemos caldo de ave y nata a hervir. Cuando hierva, añadimos la cebolla confitada y trituramos. Cuando esté bien triturado, lo colamos. Reservamos. Diluimos almidón de maíz con otro poco de caldo de ave y lo incorporamos en la crema colada. Lo devolvemos al fuego para que termine de espesar. Volvemos a los torreznos que tenemos en la sartén y marcamos los laterales. Sacamos y reservamos sobre papel absorbente. Mientras el torrezno enfría, preparamos el pan tostado. Cortamos tacos de pan y doramos en la sartén donde hemos cocinado los torreznos. Así aprovechamos el aceite y se impregna de los sabores. Añadimos hierbas aromáticas como romero y tomillo y sacamos del fuego cuando tengan un toque dorado. Por último, cortamos los torreznos y emplatamos. En la base ponemos los torreznos y el pan tostado y cubrimos con la crema, sin llegar a tapar los otros elementos. Terminamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra en crudo.