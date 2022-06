El director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, ha defensat limitar la velocitat màxima en 100 km/h en aquells trams de l'AP-7 on hi ha acumulació d'accidents. És una mesura que ja s'aplica en un tram d'aquesta via a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i que la seva ampliació respon a la necessitat d'"actuar sobre la velocitat" per evitar accidents per encalç com el d'aquest diumenge en plena operació tornada de Sant Joan i que ha provocat la mort d'una persona.

Lamiel ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que la decisió d'aplicar la limitació en alguns trams de l'AP-7 li pertany al Ministeri de Transports, però que des del Govern es veu "possible". El director de la DGT, Pere Navarro, ha afirmat aquest dilluns que no ho veu clar perquè "tota la via no pot estar afectada per episodis puntuals de trànsit".

Una morta i tres ferits a l'AP-7 durant l'operació tornada Una dona ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a l'AP-7 i dues persones han resultat ferides. El sinistre ha tingut lloc a l'altura de Sant Celoni (Vallès Oriental) i s'ha produït en el marc de l'operació tornada de Sant Joan. Segons el SCT, hi ha hagut una col·lisió entre el cotxe i un autocar al voltant de les 16.40 hores que ha provocat la mort d'una dona. Els altres ocupants del turisme han resultat ferits: una menor en estat crític, una dona greu i un home menys greu.



�� El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit Barcelona



Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar-los del vehicle i a tots tres se'ls ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. No hi ha hagut ferits entre els ocupants de l'autocar, que han rebutjat in situ l'atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques.