Azul cielo. Como en un día para volar, sin nubes, en un país en paz. Ese día la Reina Madre escogió este color pastel para su atuendo, un tono claro como era su costumbre, con sombrero y guantes a juego. Salió del auto blindado que la había recogido en Buckinham y se bajó en una pequeña plaza en Temple, el barrio de Londres colindante con la City, junto al Támesis. La gente aplaudió y ella se situó frente al micrófono para honrar a un héroe de guerra: el Mariscal de la fuerza aérea británica Sir Arthur Harris.

A los pocos instantes empezaron las protestas. Tras las primera filas de familiares, compañeros del ejército y admiradores, unas decenas de personas gritaban contra el militar que había bombardeado Alemania despiadadamente, sobre todo cuando la II Guerra Mundial ya estaba en vías de terminar en victoria para los aliados. Rápidamente, la policia se dirigió hacia los manifestantes, forcejearon y muchos terminaron en el furgón policial, detenidos, camino a comisaria.

Elisabeth Bowes Lyon no dejó de sonreir. Detuvo el discurso unos instantes, preguntó si podía continuar y siguió leyendo. Luego se dirigió a la estatua de Harris y la descubrió. Las imágenes históricas de esos momentos nos acercan claramente a las pasiones encontradas que levantaba Harris 47 años después del fin de la guerra.

Arthur Travers Harris nació en Inglaterra en una família aristócrata. Sus hermanos estudiaron en la elitista Eaton , pero él no era brillante para los estudios. Le dieron la opción de ingresar en el ejército o marchar al extranjero, a las colonias. En 1910 , con 17 años, decidido a no seguir sus estudios, Harris se embarcó hacia Rhodesia, la actual Zimbabue. Le habían informado que faltaban granjeros y le pareció una buena idea establecerse en aquella colonia. Trabajó en las minas y en el campo y llegó a representante de una compañía agrícola inglesa. Combatió en Namibia y Francia durante la I Guerra Mundial y cuando llegó la paz ya tenía el grado de Mayor .

En 1940 , Harris ya formaba parte el Estado Mayor británico. Durante la II Guerra Mundial , fue el responsable de los bombarderos que sobrevolaban Alemania . Pero pronto se dio cuenta de que las incursiones no eran efectivas. Así que se le ocurrió estudiar como habían masacrado los alemanes Gernika y otras poblaciones españolas durante a Guerra Civil . Un apoyo vital para los franquistas y también un entrenamiento perfecto para los pilotos que no encontraban oposición y podían observar y evaluar los daños fácilmente.

La muerte en la 'Florencia del Elba'

En 1942 era imposible luchar en tierra: solo los soviéticos hostigaban a los nazis, y con enormes pérdidas. El primer ministro británico Winston Churchill se dio cuenta de la gran valía de Harris para diseñar y coordinar los bombardeos le facilitaba el armamento necesario. Entre este año y el final de la guerra, Harris destruyó Hamburgo, Colonia, Hanóver, Maguncia, Berlín y Dresde.

La ciudad alemana de Desdre quedó completamente destruida tras la acción ordenada por Arthur Harris y que horrorizó hasta al propio Churchill rtve

El caso de Dresde, una ciudad sin valor estratégico y llena de habitantes, es el jemplo de lo que era Harris. Los masacró. Murieron 25.000 personas bajo una lluvia de fuego de bombas y artefactos incendiarios, incluso bombas de fósforo. Destruyó también su valioso centro histórico: se la denominaba, por su belleza, la 'Florencia del Elba'.

Aviones británicos sobrevuelan Hamburgo y lanzan bengalas para iluminar la noche: así, el bombardeo sería más efectivo y mortífero rtve

Para Harris, no importaba el número de aviones que se perdieran en suelo enemigo: quería bombardear y bombardear objetivos militares o no, porque como dijo en una carta a sus superiores, así se crearía un movimento de refugiados dentro de Alemania que sería 'insoportable'. Absolutamente convencido de que los alemanes se desmoralizarían tras lanzarles miles de bombas de día o de noche, Harris parecía estar cada vez más empeñado en que no se podía equivocar.

El mariscal de la aviación británica Arthur Harris despaca con sus colaboradores durante la II Guerra Mundial rtve

Al mando de Harris perdieron la vida 47.000 soldados y militares británicos, una cifra mucho más alta que la media en otros batallones. Por supuesto que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos les daban apoyo, pero incluso Churchill masculló que Harris 'había ido demasiado lejos'. La opinión pública empezó a denominarle 'el Bombardero' y 'el Carnicero'.

Pero, ¿fueron estas muertes las que enardecieron a los manifestantes que gritaron en el acto que presidió la Reina Madre en 1992, en Londres? No. Tras Harris había mucho, mucho más.