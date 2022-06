Puede que su nombre no te suene, pero Uoho es historia viva del rock español. Integrante imprescindible de dos conocidas bandas del género, Iñaki Antón se une a Fito & Fitipaldis en el concierto que dará esta noche en San Mamés y que se podrá ver a través de RTVE Play y La 2. Arropado por artistas como Dani Martín, Carlos Tarque y Leiva, Fito Cabrales contará con la presencia de una persona muy importante en su carrera, y es que ambos tocaron en Platero y tú. Durante aquel proyecto, además, Uoho se incorporó como guitarrista a Extremoduro, una etapa que acabó en 2020 con una gira de despedida que nunca llegó.

Platero y tú y Extremoduro, su legado

Antes de que Fito Cabrales cantara aquello de que "Por la boca vive el pez", una de las canciones más famosas de Fito & Fitipaldis, el artista ya era famoso con otro grupo de rock, Platero y tú. Con un nombre que hacía un guiño a la obra de Juan Ramón Jiménez, la banda estaba compuesta por Fito, Juantxu Olano, Jesús García e Iñaki Antón, conocido como Uoho.

Juntos sacaron ocho discos, con canciones como "Juliette", "Si tú te vas", "Hay poco Rock'n'Roll", "Alucinante" o "El roce de tu cuerpo". Mientras tanto, Uoho se unió en los noventa a otro grupo, Extremoduro, y compaginó ambos proyectos hasta 2001. Fue entonces cuando Platero y tú se separó: Fito Cabrales creó Fito & Fitipaldis, Jesús García y Juantxu Olano formaron La Gripe y Uoho continuó trabajando en Extremoduro.

Más de dos décadas después de su incorporación y de canciones como "La vereda de la puerta de atrás", "Si te vas…" o "Stand By", también Extremoduro tocó a su fin. En diciembre de 2019 el grupo anunció su separación con un comunicado en el que aseguraba que "esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma". Para despedirse de sus seguidores organizaron una gira que se tuvo que cancelar por la pandemia de coronavirus y que ya no pudo celebrarse más adelante.