Cues quilomètriques per entrar als concerts del Primavera Sound

Després d'un cap de setmana al Primavera Sound marcat per les aglomeracions i llargues cues per entrar al parc del Fòrum, els concerts a les diferents sales de la ciutat també han registrat episodis desastrosos. Cues quilomètriques a les portes de la sala Apolo o Razzmatazz i gent que s'ha quedat sense poder entrar després d'estar més de quatre hores esperant.

“��️ Queixes pel Primavera Sound!



Cues ja al migdia pels concerts de la nit en algunes sales de Barcelona | @mariasanchezl @RTVECatalunya pic.twitter.com/3BGPKXoezg“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 8, 2022

Primavera a la Ciutat reuneix unes 200 actuacions en deferents espais de la capital catalana a les quals poden accedir les persones que tinguin l'entrada per algun dels dos caps de setmana del Primavera Sound. Són 14 espais, però, que tenen un espai reduït comparat amb el parc del Fòrum i que, per tant, es troben limitats per l'aforament. Així, l'organització del festival adverteix que l'accés es fa per ordre d'arribada, fet que ha provocat llargues esperes que, tot i això, no asseguren l'accés.

Cues ja al migdia pels concerts de la nit Aquest dimecres al migdia la cua de gent esperant per entrar als concerts de la nit a Razzmatazz ja donava la volta a la cantonada. A les xarxes socials, les queixes s'han multiplicat per fer tres o quatre hores de cues sense poder accedir-hi. "Fa dos dies que vull entrar a concerts del Primavera a la ciutat i tot i esperar hores no puc entrar", publica una usuària a Twitter. El concert que ha registrat més cues fins ara ha estat el del californià Beck en la sala Razzmatazz. Des de l'organització del festival asseguren que s'està avisant per diferents canals dels aforaments i que la gent forma cues sabent que ja estan complets. Stop Concerts presentarà una denúncia pel soroll del Primavera Sound D'altra banda, el festival també està marcat per les queixes veïnals pel soroll i per la brutícia. I des de la plataforma Stop Concerts asseguren que ultimen una denúncia per la massificació i el soroll.