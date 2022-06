Aquest cap de setmana es reprèn la segona ronda de concerts del Primavera Sound al parc del Fòrum. Un esdeveniment que preocupa a una part de la població per les molèsties que provoca als veïns després d'un primer cap de setmana que no ha estat exempt de crítiques. I és que des de la plataforma Stop Concerts han anunciat que estan preparant una denúncia perquè no poden "aguantar més".

“��️ "Estem resignats i decebuts. I també estem esperançats: demanem que se'n vagin de Barcelona".



☕️ Enric Navarro, president de Stop Concerts, critica el soroll del @Primavera_Sound i confia que el festival marxi de la ciutat.



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga pic.twitter.com/S7Rw5c605k“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2022

El president de la plataforma, Enric Navarro, ha explicat en una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga que estan "resignats i decebuts" pels problemes de descans que originen els concerts i pel nivell de brutícia als carrers. Així, afirma que la pròxima setmana presentaran una denúncia en contra perquè resolgui la justícia. "Hem arribat al cap i a la fi d'aquest problema", ha dit.

Molèsties a 20 km de distància Les queixes pel soroll han arribat inclús a Premià de Dalt, un municipi situat a 20 km del Parc. En aquest sentit, Navarro ha declarat que es tracta de "la pitjor edició del festival des de l'any 2004" quant a les molèsties pel soroll. "Ens han explicat que el Fòrum, per ser un espai tan obert, és el pitjor escenari ter tenir un concert d'aquestes característiques", ha dit. “☕️ Enric Navarro, president de Stop Concerts, avança que estan preparant una denúncia en contra del soroll del @Primavera_Sound.



��️ "Hem arribat al cap i a la fi d'aquest problema".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/afCiYO3cI6“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2022 Stop Concerts també rebutja la celebració del Primavera Sound pels problemes de neteja i incivisme que genera la gent que acudeix als concerts. "És l'altra cara de la moneda", ha assegurat. En aquest sentit, s'ha mostrat "decebut" amb l'Ajuntament de Barcelona.