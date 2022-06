Ada Colau ha defensat Barcelona com a seu "indissociable" del Primavera Sound, en una visita a la primera jornada del festival musical. L'alcaldessa ha reiterat que ja es negocia amb els organitzadors un nou contracte per mantenir el certamen a la capital catalana, després que aquests hagin criticat el tracte que suposadament reben del consistori, i ha defensat que l'esdeveniment musical està "vinculat" a la ciutat "i a aquest lloc meravellós al costat del mar que no es pot comparar amb cap altra ubicació possible".

El petó entre Colau i Ayuso El recinte del Parc del Fòrum acull aquest any, a banda de les nombroses actuacions musicals, un mural de grans dimensions que mostra l'alcaldessa de Barcelona i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fent-se un petó a la boca, emulant els protagonistes del famós mural pintat al mur de Berlín, el secretari general rus Leonid Brézhnev i el líder de l'aleshores Alemanya oriental Erich Honecker, amb motiu del 30è aniversari de la República Democràtica Alemanya. Colau ha celebrat que "l'art provoqui" i ha subratllat que li "encanta la llibertat d'expressió". I a l'entorn del que genera la imatge, l'alcaldessa de Barcelona ha recordat que sempre ha "defensat que Barcelona i Madrid s'estimen", i que tenen "mil llaços i vincles" culturals, històrics o afectius. "El que em sap greu -ha dit- és que hi pugui haver algunes dirigents que vulguin confrontar les nostres ciutats. No m'hi trobaran", ha reblat. Torna el Primavera Sound i celebra el seu 20è aniversari

Acord per garantir el Primavera durant 4 anys El tinent d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí, ha assegurat que el consistori ha traslladat a l'organització del Primavera Sound un acord per garantir el certamen durant 4 anys. Després que un dels directors del festival hagi acusat el govern municipal de veure'l com una "molèstia" i de dir que Barcelona no els vol, Martí ha afirmat no entendre la queixa i l'ha atribuït als "nervis" de l'organització els moments previs a l'estrena de la nova edició. També ha explicat que els han proposat "dates concretes" per celebrar el certamen i ha celebrat el clima de "diàleg" i "bona entesa". Martí ha concretat que la intenció és mantenir el festival al Parc del Fòrum i ha indicat que esperen una resposta a la proposta de l'Ajuntament.