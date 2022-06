"Tengo un alma retro. Un alma a la que le gusta hurgar en la música de antes y ver lo moderno que tiene una canción de otra época". El cantautor Kevin Johansen nos habla de su nuevo álbum de versiones tanto propias como ajenas. Un trabajo íntimo y personal producto de la pandemia. En el álbum 'Tú Ve' "se reúnen invitados que son tanto amigos míos como afines estéticamente", explica Johansen. Y es que a lo largo de 11 canciones podemos escuchar al argentino cantar a dúo con diferentes artistas. Entre ellos se encuentra su hija Miranda, por lo que rebosa orgullo de padre.

Johansen sorprende a sus fanáticos con un trabajo discográfico que transmite calma y paz. Sus ritmos tranquilos y la reconocible voz del cantante transporta a todo aquel que escucha este nuevo álbum a un lugar seguro y apacible. El propio Johansen explica que su intención con el álbum era hacer algo muy orgánico, y el resultado de este trabajo es un conjunto de "versiones de temas junto a gente que admiro".

Junto a Juan Campodio, el productor detrás del álbum, Johansen se ocupó de seleccionar cuidadosamente las canciones que formarían parte del disco. "La selección de temas y colaboraciones fue un trabajo muy fácil y natural", explica el cantante. Y es que Johansen cuenta que el álbum está formado por "un conjunto de canciones que me habían atravesado y marcado la vida". "Yo estoy a favor de la zona de confort, y más ahora con todo lo que ha pasado y la pandemia", dice el cantante, y con esta idea en mente el nacionalizado argentino ha intentado publicar un disco dedicado a reflejar lo que es el "universo Kevin".

Colaboraciones con artistas de élite

La canción que abre el álbum es una versión del tema original de Johansen, 'Tú Ve'. El argentino vuelve así a colaborar con la cantante mexicana Natalia Lafourcade, en un tema que transmite complicidad entre los dos artistas. "Ella tenía muchas ganas de cantarla, y yo no me pude resistir. Además tenía muchas ganas de escuchar cómo quedaba la canción con una voz de mujer", explica Johansen. "Creo que 'Tú Ve' es un manifiesto del amor que tiene algo que le decimos no solo a las personas amadas, si no que también a un hecho creativo" explica el cantante. Ya que para Johansen esto refleja lo que le pasa a sus canciones una vez las hace públicas, "les dices Tú Ve, y veremos si te alcanzo".

David Byrne y Jorge Drexler participan también en el disco del artista argentino. Y aunque las canciones de cada uno de ellos son igual de emotivas, la colaboración con David Byrne supuso una gran alegría para Johansen. Según dice el argentino: "Yo soy muy tímido con mis ídolos. Así que fueron mi manager y Campodónico los que hicieron el primer aproach". Byrne aceptó la colaboración, y como muestra de apoyo le envió a Johansen un primer correo titulado '20 KJ song I love' (20 canciones que amo de KJ). El cantante cuenta que el trabajo con el cantante de Talking Heads fue muy fácil. "Es un honor para mi haber cantado con el una versión de 'Anoche soñé contigo. Además pude hacer una versión de 'Heaven' que contó con su aprobación'", relata emocionado el autor.

El disco también incluye una colaboración con el artista uruguayo Jorge Drexler, quién comparte con Johansen una larga amistad."Jorge y yo teníamos una cuenta pendiente, ya que no habíamos cantado nunca juntos", cuenta el cantante. Drexler y Johansen interpretan una versión de "Suzanne" de Leonard Cohen en la que las raíces uruguayas de Drexler son las protagonistas. "Nos gustaba como nos salía la canción, por lo que fue fácil hacer la versión candombe con Jorge", explica Johansen. En esta canción, el cantante argentino quería hacer un homenaje a los orígenes uruguayos tanto de Drexler como del productor del disco, Juan Campodónico.

Además de estas colaboraciones en el álbum podemos escuchar al argentino unir sus voces con artistas tan conocidos como el uruguayo Ruben Rada, con quien interpreta ‘El Tungue Le’. Con la catalana Silvia Pérez Cruz, también canta ‘Desde Que Te Perdí’, incluyendo así en el disco ritmos propios de la península. De esta forma Johansen muestra su cara más íntima y cercana en un trabajo que lleva a la zona de confort a todo el que lo escucha. “Creo que era hora de reconocer influencias y reconocer canciones que me han atravesado a lo largo de los años”, explica el artista.