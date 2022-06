Bloc 6x6, el primer edifici de fusta construït a Girona

La ciutat de Girona ja té el seu primer edifici construït íntegrament amb una estructura fusta! Dissenyat per Arquitectes Bosch Capdeferro, el ‘Bloc 6x6’ consta de 35 habitatges de 70 m². Sabies que el projecte és un dels guanyadors dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2022?

A ‘Punts de vista’, l’arquitecta Núria Moliner detalla les característiques d’aquest edifici innovador i sostenible. Disposa de diversos sistemes naturals i tecnològics que garanteixen que el bloc de pisos sigui eficient energèticament. Tots els habitatges donen a la façana sud i a la nord el que suposa molta il·luminació i ventilació creuada. Maria Cisternes, veïna del 'Bloc 6x6' i arquitecta, destaca el bon aïllament tèrmic i acústic de l’edifici: “No sentir mai als veïns, això és un autèntic luxe.”

Balcó exterior que connecta les entrades dels pisos del Bloc 6x6 RTVE Catalunya

Segons explica Núria Moliner, a la façana nord s’ha creat un passadís exterior que dona accés als pisos: “com si fos un balcó llarguíssim compartit on vaig trobant la porta de cada pis”. També s’han instal·lat unes galeries inspirades en les dels edificis que donen al riu Onyar de Girona. “En aquest cas les galeries al sud el que fan és captar els rajos del sol, generar com un sol condensat que puja la temperatura sobretot quan fa falta a l'hivern. A l'estiu ho tapen amb persianes i es converteix com una espècie de pèrgola, de balcó protegit del sol”, apunta l’arquitecta.

“Aquests espais de galeria en el fons també s'incorporen a l'habitatge. En tinc coses, les nenes treuen la cuineta i fan botiguetes a l'estiu i, per tant, la superfície útil de l'habitatge és més que el que queda entre les quatre parets”, assegura Maria Cisternes.