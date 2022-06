Milena Busquets ens presenta Les paraules justes, la seva darrera novel·la. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga ens explica que, en aquesta ocasió, tot el que narra sobre el seu passat any 2021 és completament real.

Busquets ha reconegut que sempre és crítica quan un llibre que ha escrit no li agrada, sigui poc després de publicar o al cap d'un temps. En aquest cas, això no obstant, està contenta amb el resultat. "Estic molt contenta. He aconseguit acostar-me al que volia fer", ha reconegut.

Aquest nou llibre es tracta d'un dietari de la seva vida l'any 2021. A diferència de les autoficcions que havia publicat fins avui dia, ara ens trobem davant d'una obra basada en la realitat. "En acabar Gemma, no vaig quedar molt contenta. Vaig pensar que havia arribat al sostre del que podia fer en autoficció", ha recordat.

Davant d'aquest escenari, havia de triar ficció o auto, i es va acabar decantant per al segon dels casos. "La forma de fer-ho era deixar la ficció completament de costat. Vaig decidir que no hi hauria cap trampa. Hi ha un desig de veritat amb tots, amb el món inclús", ha destacat.

La maternitat, l'amor i la mort

L'escriptora ha desgranat algun dels temes que trobem en l'obra, com la defensa de la maternitat i la seva reivindicació com a millor mare del món. "En quasi tot soc bastant desastre. He fet moltes coses malament, però amb la maternitat no he tingut cap dubte. Inclús abans que nasquessin els nens", ha dit.

Busquets defensa que la maternitat permet "perfeccionar l'amor" de les dones, mentre amb els homes "és impossible". "Depèn molt de com t'han estimat els teus pares, de coses molt poc controlables", defensa.

Parlant de maternitat, també ha dit que confia a "recuperar" a la seva mare, ara que farà deu anys que va morir, i ha avançat que està escrivint un relat sobre la seva mare. "La relació amb els morts està tan viva com la relació amb els vius", ha destacat al respecte.

I és que remarca que hi ha hagut un canvi, també en les seves obres, on ha passat de pensar que la seva mare era "Déu" a pensar: "Era una dona fantàstica, va fer el que va poder amb mi, però fins a quin punt em va estimar i com em va estimar?", es pregunta.

Ara també es pregunta el llegat que deixarà als seus fills. És més, en l'obra revela que a vegades rumia quin discurs farà als seus fills en el seu llit de mort. I diu que és un llibre que té pensat fer, un recull sobre el seu llegat per als seus fills, que els "salvi" quan estiguin "tristos i sols". "Pensar en la mort i en què vols deixar és important, s'ha de fer. Quan tens la mort molt a prop, costa", argumenta.

Un dels altres amors dels quals parla en els seus llibres és el que hi ha cap als homes. En el seu cas, cap al qui al llibre anomena 'J': "No sé si segueixo enamorada. Segurament, no saber-ho és una afirmació". I és que, quan una cosa s'ha acabat realment, ho saps, segons ha dit. "No he tingut mai segones parts en històries d'amor", ha afegit en aquest sentit.

Busquets destaca que les històries d'amor i passió són un aprenentatge "molt bèstia" sobre un mateix, i diu que després és amiga dels seus ex. "Són gent de la qual he après molt, que m'ha estimat molt i que he estimat molt. Soc molt clàssica. Deixar d'estimar a la gent que m'ha estimat… és molt difícil deixar d'estimar a algú", ha reflexionat.