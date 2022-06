Milena Busquets ens presenta Les paraules justes, la seva darrera novel·la. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga ens explica que, en aquesta ocasió, tot el que narra sobre el seu passat any 2021 és completament real. L'artista defensa que la maternitat permet perfeccionar l'amor, i precisament revela que ell espera "recuperar" a la seva difunta mare: "La relació amb els morts està tan viva com la relació amb els vius". Explica que a vegades pensa en el discurs que farà als seus fills en el seu llit de mort. I diu també parla de l'amor als homes a Les paraules justes: "No he tingut mai segones parts. Soc amiga dels ex perquè són gent que he estimat molt".