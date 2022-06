David Civera rompe con los ritmos latinos en su nueva canción

Desde 2019 no estaba en la primera línea de la industria musical. Sin embargo, nadie le olvidaba, sus canciones que formaron parte de la banda sonora de los 2000 seguían resonando en las playlist de sus fans multigeneracionales. Han sido unos años de sequía musical, pero David Civera no puede decir “Bye bye” a aquel sueño que comenzó hace años. Ahora regresa con las pilas cargadas y presentando single, "Entre amigos". Un tema caracterizado por la energía positiva que siempre ha transmitido los hits del cantante.

Según él, es una canción de esas que nace con una ilusión enorme. Con su voz canta al optimismo, a las ganas de recuperar el tiempo perdido y al contacto humano, porque “nada es tan urgente si nos quitan las cosas sencillas”.

Un videoclip cargado de cercanía , espontaneidad y carisma . “Sobre todo me quedé con la energía de lo necesario que era mandar un mensaje”. Civera reconoce que, gracias a ese contacto directo entre sus seguidores y él, se dio cuenta que se echaban de menos mutuamente . “Ahí ya volví a conectar con el niño que fui y me vine arriba”.

Durante este tiempo alejado del panorama musical no ha estado componiendo , ha estado disfrutando de los suyos, viviendo, desconectando y a la vez conectándo consigo mismo. Con la pandemia su mentalidad cambió: “voy a estar para los míos y ya vendrá lo que tenga que venir”. Este cambio de chip propició su vuelta. “Este regreso ha sido muy natural , porque el público me estaba esperando y yo vengo muy cargado de energía reciclada ”, aseguraba el artista.

De Teruel a Copenhague con anécdota incluida

Hasta el tercer puesto de Chanel, él ostentaba la mejor posición de España en Eurovisión en la época del 2000. Como olvidar “Dile que la quiero”, el turolense representó al país en 2001 obteniendo un sexto puesto. Todo el país se paralizó para bailar y cantar a pleno pulmón una canción que formará para siempre parte del repertorio popular, de las charangas y de las fiestas. Pero, a que no sabías que David Civera dejó tirada a la prensa por irse a pescar. “Había zona de mar y había pescadores. En un momento dado teníamos prensa ahí. Y bueno, me distraje y me puse a pescar y a la que fui, me estaban buscando todo el mundo”.