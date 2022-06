Cómo potenciar el sabor de tus platos sin coger el salero

Aunque hayas escuchado alguna vez olla sin sal, haz cuenta que no tienes manjar no creas que siempre hemos puesto sal en las comidas. Antiguamente no se utilizaba tanto en la cocina del día a día, principalmente porque no era tan asequible ni tan abundante. Su uso se destinaba para conservar como en las salazones.

Pero esto no impidió que se crearan recetas con mucho sabor, utilizando especias y condimentos como el ajo, la guindilla o la pimienta negra.

06.40 min Cómo potenciar el sabor de los platos sin usar sal

Ajo El jugoso pollo al ajillo, la refrescante sopa de ajoblanco o la melosa salsa alioli, ¿qué ingrediente tienen en común? ¡El ajo! El ajo está muy presente en la gastronomía española. Si quieres evitar los problemas digestivos puedes asarlo o confitarlo; también quitar la semilla (el brote interior) o mezclarlos con vinagre o zumo de limón. Como explica la nutricionista y cocinera Marta Verona, nutricionalmente nos aporta compuestos sulfurosos y un antioxidante, la alicina. Su principal desventaja: el mal aliento.