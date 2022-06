Obrim fil - Estem prou protegits davant dels petits delictes?

Hi ha la sensació que cada vegada són més les víctimes de furts, robatoris, estafes, fraus i altres delictes de baixa intensitat. Però, ¿som cada vegada més vulnerables a aquest tipus de delinqüència? ¿Hem abaixat la guàrdia davant d’aquest tipus de malifetes? ¿O només és una sensació després de dos anys de pandèmia a casa? A l’Obrim fil el Xavier Sardà i l'Ana Boadas aborden el debat amb el Màrius Carol, la Laura Fa, la Rebeca Carranco o el Carles Quílez com a analistes i el portaveu del SICPOL Valentí Anadón i el periodista Guillem Sánchez com a convidats.

Sabíeu que les cibestafes que tothom ha rebut d'un paquet de correus o una comunicació d'un banc on no tenim cap compte no han substituït les tradicionals sinó que s'hi han afegit?

Un dels casos més flagrants de com un engany pot a arribar a afectar una persona és el de la Carmen Rosa Shicshi. La seva vida es va convertir en un calvari després que li robessin el DNI al metro. A partir d'aquell moment, els delinqüents que tenien el seu document d'identitat van començar a suplantar-li la identitat, a demanar crèdits i a practicar estafes que li han acabat complicant la vida d'una forma que mai no hauria pensat.

14.01 min Obrim fil - Carmen Rosa: 'm'han robat la identitat'

La generalització en l'ús de les noves tecnologies per buscar parella estable o bé relacions esporàdiques s'ha convertit en un terreny especialment fèrtil per a tota mena de fraus i enganyifes. La Sheila Queralt, pèrita judicial lingüística, ha escrit un llibre anomenat "Estafas amorosas", en què detalla alguns casos realment cridaners i greus, com el de l'anomenat "estafador de l'amor", l'Albert Cavallé, que va entabanar a desenes de dones i els va prendre els diners després de robar-los el cor.

17.18 min Obrim fil - Sheila Queralt i l'estafador de l'amor

Per evitar caure en fraus perillosos, però habituals, els Mossos d'Esquadra treballen fent-ne difusió i penjant a les seves xarxes socials els casos nous que van apareixent. També difonen alertes per mantenir la població informada sobre què poden fer per a no convertir-se en víctimes dels delinqüents de baixa intensitat. L'Ana Boadas ha anat a entrevistar al sergent Guillem Goset, cap de la Unitat Central de Proximitat i atenció als ciutadans per veure què podem fer per protegir-nos.

05.58 min Obrim fil - Alerta de Mossos sobre petits delictes

Un dels estafadors més barruts que es recorda és el de monsieur Duval i l'explica al programa el periodista expert en tribunals Carles Quílez. Més enllà de la hilaritat del cas, en Quílez detalla la gosadia i l'enginy que va tenir per escapar-se de la Model de Barcelona fent servir, tan sols, un cafè a la mà.