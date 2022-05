En la década de los noventa surgía un nuevo cantautor que recogía las influencias de sus predecesores, Serrat, Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, así como de los poetas Luis García Montero y Mario Benedetti. En sus letras cantaba al amor y a la denuncia de los temas sociales que sacudían al mundo durante esa época. Su nombre Ismael Serrano.

Es infatigable pateador de caminos, con su estilo musical en el que mezcla el pop, rock, folk y acompañado de su inseparable guitarra ha recorrido los escenarios de toda España y ha cruzado el charco para actuar en Latinoamérica. Tras 25 años de carrera a sus espaldas, su nombre todavía resuena en la esfera musical. “Me siento en deuda. La carrera musical es como ir en bicicleta que tienes que estar pedaleando constantemente porque si no la bicicleta se cae”. Para celebrar este cuarto de siglo en el mundo de la canción ha preparado una gira de su disco Seremos.

Una gira que está a medio camino entre la obra de teatro y el recital

Es un sello de identidad del cantautor “a mí me gusta mucho darle un carácter teatral a los conciertos, a la puesta en escena” y lo ha querido reflejar en esta gira. A través de una voz en off, Elena Ballesteros le realiza una entrevista donde repasa los 25 años de ese recorrido. Donde bucea en todos esos años, en las promesas que realizó, en las canciones que escribió , en los giros que tomó su carrera y sobretodo en el crecimiento que hizo como artista. “Ese desarrollo vital aparece de alguna manera en la obra de teatro”.

El concierto especial por su aniversario será una reunión de amigos

Durante el “viaje de autodescubrimiento” que es su disco Seremos, le han acompañado los cantantes Pablo Alboran, EDE, Jimena Ruiz Echazú, Clara Alvarado y Litus con sus voces. Durante este camino le han dado la mano y ahora no han querido soltarsela. Todos ellos han querido acompañarle en esta fiesta que tendrá lugar el 10 y 11 de junio en el teatro Circe Price. A excepción de uno , Pablo Alborán: "no va a poder estar porque tiene conciertos”. Este varapalo no le ha quitado la ilusión y el cantautor está contando los días para para poder actuar con sus compañeros y amigos de profesión. “Me divierte cantar con gente a la que admiro y a la que quiero”.

Una celebración que va a estar llena de sopresa: "Vienen gente que es icónica en esto de la canción del cantautor y les propuse cantar alguna canción diferente”. Y sobretodo, un agradecimiento para sus fans que le ha acompañado durante todos estos años en este largo camino.