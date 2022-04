Litus, un hombre orquesta de gira con 'Chadanaca'

Litus ha vivido mucho tiempo cantando y disfrutando pero consciente de que en cualquier momento se podía pegar un buen tortazo. Por eso cuando el escritor Juan Gómez-Jurado le descubrió la palabra bengalí chadanaca, la hizo suya, porque hace referencia "al gozo aterrador de bailar al borde del tejado".

"Me tocó esta palabra porque sentí que era la sensación en la que yo había vivido mucho tiempo, desde que decidí dedicarme a la música", ha contado en De Pe a Pa.

Y Chadanaca es el título de su último disco, que publicó en febrero y con el que se encuentra de gira por España y que le está regalando momentos mágicos. "Estoy muy feliz con la marcha de la gira, el otro día en el Sol de Madrid fue una noche mágica, siempre que toco ahí es algo especial", ha confesado.

En general, asegura, "el punto de filólogo que aún tengo hace que me interese por palabras peculiares como kreptafibia, la admiración por la personalidad de alguien". Un término que da título a una de las canciones del disco y que ha interpretado junto a El Kanka, "un tipo maravilloso".

A este cantante, guitarrista, compositor, actor y cómico,"hombre orquesta", como le ha calificado Pepa Fernández, le costó asimilar su ambibalencia entre trabajar en la tele, el teatro, la música... "pero en el fondo yo creo que esa es la gracia que tengo", dice.

También tardó en aceptar su vida de cantante de bares, la que se cuenta en el documental La historia de un cantante de pub que se acaba de estrenar en Filmin.

"Esa etapa era más de hacer versiones que de cantar tus propias canciones y eso hacía que lo viera como algo menor", dice, "pero con el tiempo me he dado cuenta de que esa fue una gran escuela, mi universidad, es algo que no todos los músicos pueden hacer y ahora lo llevo con mucho orgullo".

También en el medio cinematográfico tiene pendiente estrenar dos películas. El 20 de mayo llega a los cines En otro lugar, una comedia de Jesús del Cerro, protagonizada por Miguel Ánger Muñoz y Pablo Pujol y de la que Litus forma parte del reparto. Y más adelante podremos verle en Una noche con Adela, en la que interpreta a un yonki y a la que ha proporcionado también su música.

Y como buen hombre orquesta, Litus no para, también tiene en marcha un proyecto de musical con El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, donde Joan Grau adapta textos suyos.