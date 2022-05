Gairebé 50.000 persones van deixar de fumar a Catalunya el 2021

Gairebé 50.000 persones van deixar de fumar a Catalunya l'any passat, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). Una xifra que suposa una disminució del 2 % en el consum de tabac. Segons la mateixa enquesta, l'any passat continuava fumant el 22,6 % de la població major de 15 anys, un percentatge inferior a l’observat l’any 2020 que era del 24,6%.

El nombre de fumadors a Catalunya continua al voltant d'1,5 milions. La prevalença del tabaquisme entre els homes va ser del 26,6 %, lleugerament inferior al 27,8 % de 2020, i entre les dones del 18,8 %, per sota del 21,3 % de l’any anterior. A més, un 6,6% de la població no fumadora declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar.

La bona notícia passa per la xifra dels últims 12 mesos: van deixar de fumar 38.778 persones ateses pels equips d’atenció primària i 8.511 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, així com l'ajuda professional que proporciona el servei telefònic 061 Salut Respon, i la intervenció que proporcionen alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. En aquest sentit, els estudis calculen que cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental.