Cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties relacionades amb el tabac

Dia Mundial Sense Tabac, sota el lema: "El tabac, una amenaça per al medi ambient". El consum de tabac a Catalunya es va reduir un 2 % durant el 2021

Dia Mundial Sense Tabac, sota el lema: "El tabac, una amenaça per al medi ambient". Segons dades del Departament de Salut, s’estima que a Catalunya cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental.

Encara que el consum de tabac a Catalunya es va reduir un 2 % durant el 2021, el tabaquisme continua sent el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries.

El cap de la Unitat de Control del tabac de l’Institut Català d'Oncologia, Esteve Fernández, recorda que deixar de fumar no és fàcil, però tampoc és impossible. De fet, prop de 50.000 persones van deixar de fumar durant l’any passat, gràcies als programes dels CAP i hospitals i a programes antitabac com el del 061 Salut Respon, que fa 15 anys que ofereix atenció no presencial qualsevol dia de l'any. INFORMA: MARIA HUGUET.