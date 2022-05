Quan el gènere condiciona la qualitat de vida

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort entre les dones a Europa. En el cas dels infarts, la mortalitat en dones és el doble que en els homes. Sovint això passa per un retard en el diagnòstic, que històricament s'ha basat en paràmetres masculins. Tant les tècniques de diagnosi i terapèutiques com la recerca de fàrmacs per prevenir i combatre malalties gairebé mai estan pensades tenint en compte les característiques i les necessitats específiques del cos de la dona. Davant d'això, cada cop són més els epecialistes que reivindiquen una perspectiva de gènere a l'hora d'abordar temes de salut.

02.38 min Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones | CLARA ONTAÑÓN

Per donar visibilitat a la salut de la dona aquest dissabte se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Passen els anys i la pràctica mèdica no acaba d'incorporar principis que tinguin en compte les diferències entre homes i dones. La paradoxa és gran. Segons Eurostat, les dones viuen de mitjana sis anys més que els homes però, en canvi, la qualitat de vida d'elles és en general més baixa que la d'ells.

Cada vegada són més els especialistes que diuen que el motiu d'aquesta diferència és la bretxa de gènere existent al mon de la medicina. Es tracta de biaxos no sempre conscients que fan que les dones triguin més a ser diagnosticades o no se les tingui en compte a l'hora de fer recerca sobre una malatia o un fàrmac determinat.

Segons l'endocrina, Carme Valls, patim una medicina androcèntrica que ha investigat les manifestacions en els homes i ha extrapolat els resultats a les dones, un exemple recent ha estat la vacuna de la covid i les alteracions en la menstruació, que no es van estudiar durant els assajos clinics.

Una situació de discriminació encoberta que ha portat a molts professionals de la recerca i l'àmbit de la salut a reclamar que s'incorpori la perspectiva de gènere. Això passa per donar més temps de visita a cada pacient i fer més visites a domicilis a l'atenció primària. També més dones a llocs de lideratge i de presa de decisions en els equips d'investigació.