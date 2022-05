Guillermo Fesser es sinónimo de Gomaespuma. El periodista vuelve al manejo de las palabras con Marcelo, una novela inspirada en un barman de una de las barras legendarias del universo, el Oyster Bar de Gran Central Terminal, la célebre estación ferroviaria de Nueva York. Se trata de un pequeño homenaje a la generación de emigrantes hispanos al otro lado del charco.

Marcelo, ya jubilado, durante más de medio siglo sirvió copas a personalidades muy variadas de la ciudad que nunca duerme. Desde anónimas hasta Andy Warhol, Cantinflas, Fernando Rey o ejecutivos de Wall Street. Aunque en la novela haya ficción contiene mucho de la vida real de Marcelo.

“En principio iba a ser su vida y punto. Estuvimos varios años hablando y cogiendo datos. Luego, me di cuenta que para que la gente entendiera el espíritu de quién es Marcelo, tenía que elevar de la mesa esa documentación tan sólida para que se hiciera más digestivo”, explica Fesser en Las mañanas de Pepa Fernández. A lo que el protagonista no se opuso y pensó que el escritor lo “podía ponerme en un manicomio”.

“Me dice que quiere escribir algo de mí. Y entonces en el bar no creemos nosotros ya esas promesas. Entonces vuelve a los dos meses otra vez y digo ‘ya viene ese hombre, ¿qué vamos a hacer?’. Trajo a una guardaespaldas, la señora de él, y dice ‘tiene algo, tienes que creerle’. Cuando vino ella ya no puedo pelear más ”, comenta el barman entre risas.

Lo más llamativo del barman

Cada día se ponía un complemento distinto, pero siempre bien elegido. Además de ser una tradición que llevaba a rajatabla desde que tenía 20 años. ¿De qué estamos hablando? De la corbata. Con ella, sacaba conversación a cualquier persona que se le sentase cerca y se creaba su propia escena.

06.35 min El gallo que no cesa - Ropas y ropajes: ¿Cuál es el origen de la corbata? - Escuchar ahora

“Yo siempre ando mirando y las veo caras, impresionantes, de seda de todo. Cada cual se viste para exponer. En mi caso me gusta la comedia, me gusta ser un poquito cómico, la expresión del día. Cada vez que yo salgo a trabajar me considero pues que voy a estar en escena, es fantasía mía. Me pongo una y empezamos la conversación por ahí”.

A lo que añade Guillermo. “Es como el calendario. Si nosotros tenemos el gregoriano, él tiene el marceliano. Si es el día del Thanksgiving (Día de acción de gracias) se pone una con pavo. El del Kentucky Derby, con caballos. Hay gente que le iba a observar y no le pedían nada de beber”.