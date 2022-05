Fracassa la negociació d'una candidatura conjunta dels Jocs d'hivern

Nova reunió, i ja en van onze, sense acord per intentar salvar una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Segons han explicat fonts del COE a Ràdio Nacional d'España, l'Aragó no ha acceptat ni la candidatura tècnica ni les concessions que ha fet la Generalitat.

Davant la impossibilitat d'aconseguir una entesa, el Comitè Olímpic Espanyol ha acabat decidint donar per trencada la via de la negociació de la candidatura conjunta. Ara tirarà pel dret i optarà per una candidatura tècnica que podria bolcar-se en el Pirineu català. El COE farà una roda de premsa dimecres per explicar l'estat de la qüestió i les opcions que hi ha.

La Generalitat confiada De fet, fonts de la Generalitat a Ràdio 4 creuen que la decisió del Comitè Olímpic els dona la raó tenint en compte l'actitud de l'Aragó durant les negociacions. Defensen que la proposta tècnica de Catalunya ha estat a l'altura i es mostren disposats a anar en solitari si cal. El COE valida l'acord sobre els JJOO i no contempla modificar-lo Aquestes mateixes fonts consideren que el govern català no ha trencat la negociació i ha respectat en tot moment els acords. Ara demanen al COE que lideri una proposta que sigui "ràpida" i explori totes les opcions.