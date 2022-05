La calorada fa perillar la meitat de la collita de cereals

El sector de cereals de Catalunya està molt amoïnat per aquesta onada sobtada de calor amb temperatures que han fregat els 40 graus a la plana de Lleida. La calorada d’aquests dies a Ponent han assecat ràpidament els camps de cereals que ja venien de patir, un hivern fred i sec, i també glaçades i calamarsades a mitjans de primavera. Les organitzacions agràries temen que es pugui arribar a perdre la meitat de la collita a seca, mentre els preus continuen enfilant-se.

Santi Caudevilla, responsable de cereal d'Unió de Pagesos, explica que " més de 5 dies a 33 o 34 graus fa que el gra es mori abans i no pot tenir una maduració correcta”. “No s'emplena de manera correcta", precisa. Per la seva banda, Vicenç Pasqual, responsable de cereal de JARC, lamenta que els grans “tindran poc pes específic i hi haurà una disminució important de collita, del 50% com a mínim, depenent de les zones".

Els preus pels núvols

Això en un context de preus a l'alça per la guerra a Ucraïna i ara agreujat arran de la restricció d'exportacions anunciada per l'Índia que a la primavera havia suplit part de l'abastiment ucraïnès al mercat internacional.

Lluc Areny, analista de mercats de cereals de Mercolleida, explica que "es preveia que l'Índia exportaria 8 milions de tones. Ara no se sap si ho farà”. Això no fa sinó “pensionar encara més els preus, que ja venien doblats per la guerra a Ucraïna".

Per si no n'hi hagués prou, la sequera també està castigant Itàlia, el principal productor de la Unió Europea i els Estats Units, uns dels primers subministradors mundials. A Rússia, on les previsions són bones, els embargaments impediran la seva comercialització. I a Ucraïna no saben ni si podran segar.