Les temperatures freguen rècords en un mes de maig

Cap de setmana de calor intensa i, en molts indrets de Catalunya, de rècord. Els temòmetres s'han enfilat fins gairebé els 40 graus a les comarques de l'interior i a la costa han fregat els 30. Són temperatures completament inusuals en un mes de maig, i han posat en alerta Protecció Civil i els Bombers perquè gairebé una vintena de comarques presenten un risc alt d'incendi forestal.

19 comarques mantenen el risc alt d'incendi forestal per l'actual episodi de calor. Agents rurals demana molta prudència i responsabilitat perquè en 9 de cada 10 incendis intervé el factor humà

La previsió apunta que encara ens queden unes hores de calor intensa però a mitjans de la setmana vinent la temperatura es normalitzarà i fins i tot l'entrada d'un front farà nevar en cotes altes del Pirineu.

Calor pròpia del mes de juliol

Les màximes en general durant el cap de setmana han oscil·lat entre 33ºC i 37ºC a gran part de l'interior, especialment a la Catalunya Central, Ponent, Prepirineu i interior de Girona. Destaquen registres com els 37ºC de Cardona o els 36,9 d'Artés, tots dos al Bages, i els 36,8 de Mollerusa, al Pla d'Urgell. Cap, però, ha superat la temperatura més alta mai registrada a Catalunya en un mes de maig, els 38,2 graus que hi va haver a Vinebre l'any 2012.

Temperatures més altes registrades fins a mitja tarda



Cardona (Bages) ➡️ 37º

Artés (Bages) ➡️ 36,9º

Mollerussa (Pla d'Urgell) ➡️ 36,8º



Demà els termòmetres encara s'enfilaran més



May 21, 2022

A les àrees urbanes de l'àrea metropolitana també s'ha notat força la calor intensa. A la ciutat de Barcelona, les temperatures s'han situat majoritàriament per sobre dels 30 graus, però en punts determinats com el zoo, el barri del Raval i el Tibidabo s'han superat els 31 graus. En el cas de la capital catalana els valors s'han quedat un parell de graus per sota dels rècords absolut en un mes de maig: 33,4 graus l'any 2001.