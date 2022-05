Les altes temperatures per sobre dels 35 graus, que es preveuen per aquest cap de setmana a Catalunya, han elevat el risc d'incendis forestals fins al nivell "extrem" en tot el territori, excepte l'àrea del litoral.

Encara que l'època d'estiu reuneix, en general, el nombre més gran d'incendis forestals, des del passat 1 de gener i fins al 30 d'abril s'han comptabilitzat en tot el territori 178 incendis forestals, d'ells 17 només a l'Alt Empordà, que suposen 383,55 hectàrees forestals creades entre superfícies arbrada i no arbrada. Li segueixen el Garraf (20,75 ha) i el Pallars Jussà (10,93 ha) i Pallars Sobirà (10,84 ha).

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ja va demanar "prudència" per la calor intensa dels pròxims dies i les possibles conseqüències, sobretot, va demanar ser "especialment curosos" davant la situació de sequera i les temperatures màximes. "Estem actius perquè sempre ho diem: el problema dels incendis ja no és només una qüestió de l'estiu sinó de tot l'any", va remarcar Elena qui va recalcar que diferents cossos de seguretat estan amb una atenció "permanent" i que "monitoritzen" totes les situacions. "Les recomanacions són les de sempre: prudència, prudència i prudència", ha afegit.

Tasques preventives

Per tal de prevenir aquests focs, 50 Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ja han començat a adequar les zones de les riberes a les comarques de Lleida fins a les zones més orientals del territori català. Les tasques consisteixen a fer treballs de reg sobre els arbres i la mala herba, com pollancres i blanc per reduir-ne el risc, especialment en llocs amb molta afluència de visitants, com els marges de carreteres, camins o àrees recreatives de tot el territori català.

L'operatiu posarà especial atenció al pollancre (Populus nigra), que en aquesta època de l'any, indica Acció climàtica, allibera unes llavors minúscules que formen mantells blancs sobre la terra i que són molt inflamables.

Un bomber intentant apagar un incendi Unsplash

Per una altra banda, aquesta última setmana el Parc Natural de Collserola ha posat en marxa el dispositiu de vigilància activa sobre el territori per alertar precoçment d'una columna de fum i avisar els serveis per apagar el foc i evitar-ne la propagació. Aquest espai afronta una campanya d'incendis complicada pel poc volum de pluja registrada en els darrers mesos.

El dispositiu està format per 13 torres de guaita, un equip de suport mòbil que patrullarà pels diferents camins del parc i una central de comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del Parc. Aquest dispositiu entra en funcionament els mesos de més risc, entre el juny i l'agost, els 7 dies a la setmana en horari de matí i tarda, amb un equip de 32 persones.

A Sant Fruitós de Bages, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa a una prova pilot per evitar que les canyes multipliquin el risc d'incendi en urbanitzacions. La tècnica consisteix a desbrossar la canya i cobrir-la amb una manta de llana i una xarxa de coco, Després, es cobreix amb terra i s'hi sembra llavors d'altres espècies de l'entorn com, per exemple, lleguminoses. L'objectiu de la prova, és ofegar el creixement de la canya. Si funciona, que no se sabrà fins d'aquí a uns mesos, la Diputació té previst aplicar-ho a les més de 800 urbanitzacions que hi ha a la demarcació de Barcelona.