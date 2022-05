01:16

La predicció de calor excepcional per aquest cap de setmana i la persistència d'una baixa humitat relativa preocupa al departament d'interior. Conforma el còctel perfecte pels incendis forestals. A les comarques on la previsió de risc és més elevada s'ha prohibit la realització de cremes agrícoles. En total, la conselleria d'Interior ha tirat enrere més de 3000 autoritzacions. No s'ha limitat l'accés a cap parc forestal. El conseller Elena insisteix a extremar les precaucions | Sergi Bassolas