Les veritats a la cara arriben als cinemes amb 'Espejo, espejo'

Molts matins quan acabem de sortir del llit ja ens fa por mirar-nos al mirall, doncs imagineu-vos si el nostre reflex ens digués les veritats a la cara. Aquesta és la premissa de 'Espejo, espejo', la nova pel·lícula de Marc Crehuet que s'estrena aquest mateix divendres! El seu director i també una de les actrius que conformen el repartiment, la Betsy Túrnez, han passat per 'Punts de vista' per parlar de l'estrena amb Tània Sarrias.



Tots tenim moltes ganes de riure. Ben segur que 'Espejo, espejo' omplirà les sales de cinema aquest cap de setmana. I és que més enllà de l'argument, la pel·lícula compta amb un repartiment molt cridaner. Entre el seu càsting hi trobem noms com Santi Millán, Malena Alterio, Carlos Areces o Natalia de Molina.



La segona pel·lícula de Marc Crehuet arriba a la pantalla gran després d'inaugurar el BCN Film Fest. Aquesta comèdia coral planteja als espectadors qüestions com l'ego, la identitat i les contradiccions humanes. Els personatges hauran d'enfrontar-se a si mateixos i decidir qui són i qui volen ser en les seves vides. Una comèdia esbojarrada amb els entorns laborals com a ecosistema.

​​



Crehuet i Túrnez, un tàndem que funciona

Marc Crehuet i Betsy Túrnez no és la primera vegada que treballen junts, ni de bon tros. Ja ho han fet en unes quantes ocasions. Una de les seves primeres col·laboracions va ser a la sèrie de TVC 'Pop Ràpid' (2011-2013). Més endavant, Túrnez va ser una de les protagonistes de la primera pel·lícula de Crehuet, 'El rei borni'. L'adaptació cinematogràfica d'aquest text teatral li va valdre al director català la nominació al Goya com a Millor director revelació.

03.57 min Un policía antidisturbios y un militante antisistema coinciden en una cena de parejas en "El rey tuerto", adaptación al cine de la obra teatral homónima de Marc Crehuet, una comedia ácida que habla sobre la fragilidad de las convicciones y la naturaleza de los roles sociales. Presentada en el Festival de Málaga, en esta película dirigida y adaptada por el propio Marc Crehuet actúan Alain Hernández, Miki Esparbé, Betsy Túrnez, Ruth Llopis y Xesc Cabot.



Per la seva part, la Betsy Túrnez també va ser nominada com a actriu al Gaudí. La catalana en els darrers anys no ha parat d'actuar. L'hem pogut veure, entre altres produccions, a 'Venga Juan', 'Paquita salas' o 'L'última nit del karaoke'. Això ha fet que l'actriu es trobi constantment a cavall entre Barcelona i Madrid, tal com va explicar al programa 'Obrim fil'

10.47 min Obrim fil - Betsy Túrnez, actriu entre Barcelona i Madrid

El director i l'actriu han presentat 'Espejo, espejo' a 'Punts de vista' i també han tingut temps de mullar-se amb el joc que els hi ha proposat el programa!