Siete entrevistas con Mario Benedetti en Radio Nacional

El poeta Mario Benedetti confesaba ante los micrófonos de Radio Nacional que le “resulta muy difícil” imaginarse una vida sin escribir. “Porque yo escribo desde la infancia. Ha sido siempre no sé si mi virtud o mi vicio, pero ha sido un poco mi estilo de vida”. Así se lo contaba a Fran Sevilla, periodista de RNE y entonces corresponsal en América Latina, el 21 de noviembre de 2006.

La poesía es el género con el que más libros escribió y en el que se siente “más cómodo [...] aunque también tengo cuentos, novela, teatro”, le explicaba al también poeta Javier Lostalé en ‘El ojo crítico’ el 7 de junio de 2005. A pesar de la enfermedad de su mujer, alzheimer, seguía escribiendo: “Es un poco el escape que tengo porque con todos los problemas que tengo, por lo menos la cabeza me sigue funcionando”.

Cuando se cumplen 13 años de su muerte, falleció el 17 de mayo de 2009 en Uruguay, en Radio Nacional recuperamos su palabra a través de siete conversaciones que mantuvo entre 1980 y el 2006 en diferentes programas.

Los amigos, en la radio y la juventud

“Yo no creo que tenga 1 millón de amigos. Creo que nadie en el mundo puede tener un millón de amigos. Puede tenerlos a lo mejor de lectores. No sé, no estoy seguro, pero amigos creo que se tienen dos, tres o cuatro en toda la vida”, así de contundente empezaba la entrevista con el escritor en Protagonistas el 24 de marzo de 1980 con Luis del Olmo.

En esta conversación también se refirió a su profesión como locutor de la Radio Francesa “durante un tiempo breve”: “Un trabajo que me agradaba bastante”. “Primero traducía al español, los seleccionaba y yo mismo los leía en español para América Latina”.

Señaló que la melancolía es “un signo de debilidad” y “hay que sobrevivir a la melancolía generando razones de vida y no dejándose apabullar por las razones de muerte”. En otro punto de la entrevista explicaba que “no soy de los que añoro mucho mi juventud ni mi infancia. No fueron muy estimulantes para mí. Creo que empecé a ser joven cuando ya tenía unos cuantos años, pero en cambio miro a los jóvenes de hoy y eso sí me estimula bastante. Los veo mucho más libres, más independientes, mucho mejor de lo que yo era cuando era joven”.