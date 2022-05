Chanel ho té tot llest per triomfar aquesta nit a la final del festival d'Eurovisió 2022 a Torí, a Itàlia. La representant espanyola ha fet aquest migdia l'últim assaig i ahir a la nit ja es va situar davant del jurat, els vots del qual decideixen un 50% del resultat final.

Es podria dir que Chanel està, com li agrada dir a ella, 'ready' per arrasar i aconseguir un dels millors resultats d'Espanya al certamen europeu. De fet, fa molts anys que Espanya no estava situada entre les 5 favorites per endur-se el triomf davant d'una audiència potencial de 200 milions d'espectadors.

El que s'ha pogut veure aquests dies als assajos ha estat molt ben rebut per la premsa acreditada. I a Chanel se l'ha vista molt còmoda sobre l'escenari amb una actitud guanyadora. A les darreres proves, ella l'equip que l'acompanya han aprofitat per corregir alguns plans i perfeccionar les posicions de càmera i il·luminació. La delegació espanyola ha acabat de polir l'escenografia amb un resultat que consideren excel·lent.

Un grup preparat per guanyar La catalana estarà acompanyada a l'escenari pel seu equip de ball format per Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Maria Pérez i Raquel Caurín amb qui comparteix un feeling molt bo. Aquest també és un dels punts fora de la proposta espanyola, la companyonia que hi ha entre tots ells i el bon ambient que es respira al seu voltant. 00.58 min Eurovisión 2022 - España: Chanel canta "SloMo" en la semifinal 2 Els sis, encapçalats per Chanel, actuaran aquesta nit en la desena posició de la gran final -el mateix lloc amb què Måns Zelmerlöw va guanyar Eurovisió 2015 amb Heroes- per cantar i ballar SloMo. Orden de actuación de la Gran Final de Eurovisión 2022 Si els calculs no fallen, i això és bastant improbable en una gala que té tot el 'timing' molt mil·limetrat, l'actuació d'Espanya serà al voltant de les 21.56 de la nit, just després que saltin a l'escenari els amfitrions, els italians Mahmood & Blanco, que també estan entre els favorits, juntament amb Cornelia Jakobs de Suècia, Sam Ryder del Regne Unit i Kalush Orchestra d'Ucraïna.

Chanel al Top 5 Chanel i el seu 'SloMo' és un dels temes que sonen més per guanyar Eurovisió 2022. Tant per als eurofans i com per a les cases d'apostes, que la situen entre les 5 primeres classificades. Durant aquesta setmana Torí la catalana ha estat molt valorada per la premsa internacional, que la volia entrevistar a tota hora, i va rebre el títol honorífic de triomfadora total en l'Open Ceremony. Els més optimistes auguren un gran resultat per a la delegació espanyola, que no queda entre les cinc primeres posicions des de 1995.