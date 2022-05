¿Qué película ver hoy? El mejor cine gratis en RTVE Play

Descubre el mayor escaparate del cine en español, con títulos imprescindibles a tu disposición, en abierto, en el amplio catálogo de Somos Cine. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... Aquí lo tienes todo. En RTVE Play puedes disfrutar de más de 300 películas gratis.

Clásicos inolvidables, cine de autor y éxitos de taquilla. El mejor cine en español y los mejores directores del momento en la plataforma bajo demanda RTVE Play. Películas de todos los géneros y para toda la familia que puedes ver dónde quieres y cuándo quieras.

No hace faltan suscripciones ni pagos. Descubre los títulos más destacados que llegan este mes de mayo. No te pierdas películas premiadísimas como Mar adentro, Todo sobre mi madre, Volver a empezar, Belle epoqué y El limpiaparabrisas, el corto ganador este año al Mejor cortometraje de animación. Además, el próximo 20 de mayo, RTVE Play incorpora a su catálogo Las niñas, de Pilar Palomero.

A continuación tienes la mejor selección de títulos para ver en RTVE Play.

Techo y comida (2015) Reparto: Natalia de Molina, Jaima López Techo y comida (2015), de Juan Miguel del Castillo En las ruinas de una crisis económica, el director Juan Miguel del Castillo aborda el drama social de los más castigados de la crisis del 2008. En ella nos lleva hasta unos años después, en 2012 donde Rocío (Natalia de Molina) es una madre soltera y sin trabajo que no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio. Vive con su hijo de ocho años aparentando una vida normal, tratando de salir adelante como puede. Un deslumbrante debut que dejó una de las interpretaciones más sublimes de Natalia de Molina, que consiguió el Goya a la Mejor actriz protagonista. Ver aquí. Disponible hasta el 6 de junio de 2022.

Los europeos (2020) Reparto: Juan Diego Botto, Raúl Arévalo Los actores Raúl Arévalo y Juan Diego Botto en 'Los europeos' (2020) cropper Adaptación de la novela homónima de Rafael Azcona. Ambientada en la idílica Ibiza de 1958, que en aquellos años era un espejismo de libertad en plena España franquista. Esta es la historia de Antonio (Juan Diego Bottto), un señorito bandarra, y Miguel (Raúl Arévalo), un sufrido empleado quejoso y con culpa de clase, son dos amigos marcados por su diferencia social que atracan en la isla con la intención de perseguir a las extranjeras y respirar libertad y libertinaje. Ver aquí.

La maldición del guapo (2020) Reparto: Gonzalo de Castro, Malena Alterio 'La maldición del guapo' (2019) Humberto, un hombre seductor y estafador a partes iguales, lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge con el que no habla desde años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se ve obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja. Ver aquí.

Secretos del corazón (1997) Reparto: Carmelo Gómez, Charo López, Vicky Peña Secretos del corazón (1997) Javi es un niño de 9 años que vive con su hermano y sus dos tías solteras en la capital mientras estudian. Su madre, su tío y su abuelo viven en el pueblo. Javi irá descubriendo, poco a poco, la realidad de los adultos, donde las mentiras, el amor, las pasiones y la muerte sustituyen las fantasías de su mundo infantil. Esta película fue galardonada en la XII edición de los Premios Goya (1998) en las categorías de Mejor actriz de reparto (Charo López), Mejor actor revelación (Andoni Erburu), Mejor dirección artística y Mejor sonido. Ver aquí.

La lista de los deseos (2020) Reparto: María León, Victoria Abril La lista de los deseos (2020) Eva hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen, compañera de sus sesiones de quimio, para hacerlas juntas cuando terminen el tratamiento sin saber los resultados. Una película sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras que emprenden un viaje emocional y físico que les cambia para siempre. Un viaje donde ríen, lloran y se emocionan a partes iguales, ya que lo importante no es aquello que dejan atrás, sino todo lo que viene por delante. Ver aquí

La hija de un ladrón (2019) Reparto: Eduard Fernández, Greta Fernández La hija de un ladrón (2019) Otra cinta en la que padres e hijos comparten pantalla. Sara tiene el deseo de formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Todo se complica cuando su padre, Manuel, decide reaparecer en sus vidas tras salir de la cárcel. Esta película recibió en 2019 el premio a Mejor dirección novel en los Premios Goya, y la Concha de Plata a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Ver aquí

Mi vida sin mí (2003) Reparto: Marck Ruffalo, Sarah Polley, Leonor Watling Escenar de 'Mi vida sin mí' Ann tiene 23 años y mantiene a sus dos hijas y a Don, su joven marido, que la adora, con los que vive en una caravana en el jardín de la casa de su madre. Durante un reconocimiento médico la pronostican dos meses de vida, noticia que Ann recibe con la sensación de que su vida ha sido un sueño y que mantiene en secreto mientras confecciona una lista de cosas que hacer antes de morir, entre las que se encuentra vivir una aventura con otro hombre y encontrar la manera de permanecer en el tiempo en la memoria de sus hijas. Ver aquí

Lejos del mar (2015) Reparto: Eduard Fernández, Elena Anaya Eduard Fernández y Elena Anaya protagonizan 'Lejos del mar' Santi sale de la cárcel y viaja al sur para visitar a Emilio, un antiguo compañero de celda que arrastra una enfermedad terminal. La casualidad hace que tropiece con Marina, la doctora que atiende a su amigo, con quien Santi tuvo un encuentro terrible hace muchos años y que ha marcado desde entonces la vida de ambos. Este reencuentro les hará revivir los horrores del pasado. Ver aquí

La isla de las mentiras (2020) Reparto: Nerea Barros, Dario Grandinetti La isla de las mentiras (2020) La madrugada del 2 de enero de 1921, el buque Santa Isabel, con 260 a bordo y con destino Buenos Aires, se hunde frente a la costa de la isla de Sálvora, Galicia. Las jóvenes isleñas María, Josefa y Cipriana, ante la falta de hombres, deciden ir al rescate salvando a un total de 48 personas, un acto heroico que van a pagar muy caro. Tras esto, León, un periodista argentino, acude a Sálvora a cubrir la noticia del naufragio. Poco a poco descubre que esa noche sucedieron demasiadas terribles "casualidades" en la isla. Son muchas las incógnitas que hay que resolver... Ver aquí

El ciudadano ilustre (2016), de Duprat y Cohn Reparto: Óscar Martínez, Nora Navas El ciudadano ilustre (2016) Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura argentino, vive en Barcelona desde hace décadas. Sus novelas retratan la vida de su pequeño pueblo natal, Salas, del que partió para no volver, cuando tenía 20 años. Un día llega una carta de Salas invitándole a recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Ver aquí.

Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín Reparto: Luis Tosar, Laia Marull, Candela Peña Te doy mis ojos (2003) Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, "le ha dado sus ojos"… A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese libro de familia... Ver aquí.

Belle époque (1992), Fernando Trueba Reparto: Penélope Cruz, Fernando Fernán Gómez, Maribel Verdú Escena de 'Belle époque', de Fernando Trueba Ganadora del Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, esta cinta reune a algunas de las actrices más destacadas del cine español: Maribel Verdú, Penélope Cruz o Chus Lampreabe. La película se sitúa en España, por antes de estallar la guerra civil. El joven Fernando decide desertar y el destino le lleva hasta una finca campestre donde es acogido por Manolo, un excéntrico pintor de ideas republicanas, que vive solo y al que hace bien la compañía de un amigo por unos días. Ver aquí.

Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar Reparto: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas Javier Bardem es Ramón Sampedro en 'Mar Adentro' Es la película española con más premios Goya. Un total de 14 galardones, entre los que destacan el de mejor dirección, mejor guión y mejor película para Alejandro Amenábar. También se llevó el Oscar a Mejor Película Internacional. Basada en al historia real de Ramón Sampedro (Javier Bardem), un hombre que llevaba casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia, desde que un accidente le dejó tetrapléjico e interrumpió su juventud y su vida. Cuando decide interponer una demanda de suicidio para solicitar la eutanasia activa, obtiene ayuda de mucha gente. Ver aquí.

Tesis (1996), de Alejandro Amenábar Reparto: Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez 'Tesis' (1996), de Alejandro Amenábar Ángela (estudiante de Imagen en la universidad) está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Su director de tesis se compromete a buscarle material en la videoteca de la facultad, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema (un compañero experto en cine gore y pornográfico), y a Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. Esta película fue galardonada con siete premios Goya en su XI edición (1997). Ver aquí.

La vida inesperada (2013) Reparto: Javier Cámara, Raúl Arévalo La vida inesperada (2013) Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí.

Yoyes (2000) Reparto: Ana Torrent, Ernesto Alterio Yoyes (2000) Dolores González Catarain, más conocida como Yoyes, fue una de las mujeres más destacadas en la cúpula directiva de la banda terrorista ETA. Exiliada en México una temporada, decide volver a España y llevar una vida normal y dedicarse al cuidado de su hija Zuriñe, alejada de la rabiosa violencia en la que había estado metida. Pero salir del entorno de ETA no es tan sencillo. Se recorre su vida desde que ingresa en la organización en su localidad natal, Ordizia, sus años de militancia y el cambio de sus ideas durante su estancia en Francia. Ver aquí. Disponible hasta el 22 de octubre.

Todos estamos invitados (2008) Reparto: José Coronado, Óscar Jaenada Óscar Jaenada en 'Todos estamos invitados' (2008) Ambientada en la acción terrorista de ETA de los años 90. Dos historias suceden paralelas. Un profesor universitario (José Coronado) trata de sobrevivir tras entrar a formar parte de las personas amenazadas por la banda terrorista. Mientras, descubrimos a Josu Jon, un apuesto mozo de aspecto noble que ha sido herido en un duro enfrentamiento con la guardia civil y que ha perdido la memoria. Ver aquí. Disponible hasta el 17 de octubre.

La vida de Adèle (2013) Reparto: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos La vida de Adèle (2013) A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux), una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. Ver aquí.

La isla interior (2009) Reparto: Candela Peña, Geraldine Chaplin, Alberto San Juan Candela Peña y Alberto San Juan protagonizan 'La isla interior' (2009) Esta es la historia de tres náufragos de sí mismos. Gracia, Martín y Coral, tres hermanos con vidas muy diferentes que luchan por salir adelante. Aunque saben que se necesitan, siempre acaban dándose la espalda y sin poder ayudarse unos a otros porque, quizá, susproblemasse parecen demasiado. Martín quiere dejar la casa de sus padres para escribir en París. Una película valiente que aborda la salud mental, los abusos y la violencia dentro de la familia sin dejarse arrastrar por el drama. Ver aquí.

El autor (2017), de Manuel Martín Cuenca Reparto: Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, María León El autor (2017) Álvaro quiere ser escritor, pero todo lo que escribe es falso, pretencioso, insípido. Trabaja en una notaría de Sevilla y su vida es gris, coloreada sólo por sus sueños. Su mujer, Amanda, es todo lo contrario. Siempre ha tenido los pies en la tierra y nunca ha soñado con ser escritora. Sin embargo, es ella la que se pone a escribir y le sale un best-seller. Ironías de la vida. Ver aquí.

María y los demás (2016), de Nely Reguera Reparto: Bárbara Lennie, Julián Villagrán María (y los demás), (2016) María es una mujer de treinta y tantos que no se maneja emocionalmente demasiado bien. Sueña ser reconocida como novelista de prestigio, pero se estanca reescribiendo su primer libro. Ha sido es la columna vertebral de su familia desde que su madre falleció, pero se queda desubicada cuando su padre rehace su vida. Desea una pareja estable y por eso fantasea que su lío esporádica va en serio. Pero no. Ver aquí

La inocencia (2019), de Lucía Alemany Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued La inocencia (2019) / RTVE.ES Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí

Invisibles (2020), de Gracia Querejeta Reparto: Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza Invisibles RTVE.es Tres mujeres se reúnen todos los jueves para dar un paseo antes de acudir a sus puestos de trabajo. Tratan de contarse lo que les sucede o les preocupa. A pesar de las diferencias y desencuentros, hay algo que une a estas protagonistas: la edad y el peso que sienten al saber que ya han recorrido prácticamente la mitad de sus vidas. Les une la triste sensación de que el paso de los años las ha desplazado de su lugar para arrinconarlas en un sitio en el que se sienten desubicadas y casi perdidas. Una película de Gracia Querejeta que puedes ver gratis y online en nuestra plataforma.

Cosas que nunca te dije (1996), de Isabel Coixet Reparto: Andrew MacCarthy, Lyly Taylor Cosas que nunca te dije (1996), de Isabel Coixet El universo de Isabel Coixet sienta todas sus bases con esta película. Los actores llenan la pantalla con su tierna historia de amor. Un relato agridulce en el que la directora catalana se expresa en su máxima potencia con ese particular costumbrismo sutil, que se apoya en la anécdota cotidiana, en la torpeza de los diálogos corrientes, graciosos, para bucear en los sentimientos. Cosas que nunca te dije cuenta la historia de Ann, una joven dependienta de una tienda de fotografía, acaba de ser abandonada por su novio; para superar su angustia acude al Teléfono de la Esperanza, desde el que Don intenta ayudar a los demás. ¡Puedes verla aquí!

Verano 1993 (2017), de Carla Simón Reparto: David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas Verano 1993 (2017), de Carla Simón Frida es una niña de seis años que, después de la muerte de su madre, debe mudarse a casa de sus tíos. Aunque su tía, tío y prima pequeña Anna la reciben con los brazos abiertos, Frida no acaba de adaptarse a su nueva vida. Lejos de su entorno cercano, viviendo en una casa en medio del campo, Frida debe entender lo que significa ser un niño en un mundo de adultos. Ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película en 2017. ¡Puedes verla aquí!

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.

La novia (2015), de Paula Ortiz Reparto: Inma Cuesta, Leticia Dolera, Luisa Gavasa La novia (2015), de Paula Ortiz Dirigida por Paula Ortiz, esta obra basada en 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca. La Novia, que tuvo 12 nominaciones a los Premios Goya (se llevó dos, uno para Luisa Gavasa) es una gran historia de amor y una de las tragedias más bellas del imaginario español. En la película destacan la fuerza del paisaje y la fotografía que refuerzan la historia de un triángulo amarioso marcado por un deseo más fuerte que la ley y que la naturaleza salvaje del mundo que les rodea. ¡Puedes verla aquí!

La librería (2015), de Isabel Coixet Reparto: Emily Mortimer, Bill Nighy La librería (2017) Tan bien supo adaptar Isabel Coixet la novela de Penelope Fitzgerald que se alzó en los Goya con nada más y nada menos que… ¡12 nominaciones! Además, se hizo con tres de los galardones: Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor dirección. ¿A qué esperas? ¡Puedes verla aquí! La trama se desenvuelve a finales de los años 50, cuando Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad.

Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta Reparto: Maribel Verdú, Blanca Portillo, Amparo Baró Siete mesas de billar francés (2007) Al enterarse de que su padre ha caído enfermo, Ángela (Maribel Verdú) y su hijo Guille van a verlo a la ciudad. Cuando llegan, Charo (Blanca Portillo), la amante de Leo, pone a Ángela al corriente de la situación ruinosa que atraviesa el negocio de su padre: un local en el que se alinean siete mesas de billar. Ángela decide entonces intentar sacarlo a flote. ¡Puedes verla aquí!

Mataharis (2007), de Icíar Bollaín Reparto: Najwa Nimri, Antonio de la Torre Mataharis (2007) Carmen, Inés y Eva son detectives privados pero no llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar. ¡Puedes verla aquí!

Felices 140 (2015), de Gracia Querejeta Reparto: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández Felices 140 (2015) La envidia y la ambición desplazan a la amistad durante la celebración del cuarenta cumpleaños de Elia cuando ésta comunica a sus amigos que ha ganado 140 millones de euros. Un inesperado suceso da la oportunidad a los invitados a plantearse cómo repartirse los millones de su amiga. Dirigida por Gracia Querejeta y con 2 nominaciones a los Goya a mejor actriz de reparto y otra nominación en la misma categoría de los premios Feroz. ¡Puedes verla aquí!

Las distancias (2018), de Elena Trapé Reparto: Miki Esparbé, Alexandra Jiménez Las distancias (2018) Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo. Dirigida por Elena Trapé, obtuvo el premio a la Mejor Película en el Festival de Málaga y a la mejor actriz por Alexandra Jiménez. ¡Puedes verla aquí!

Viaje al cuarto de una madre (2018), de Celia Rico Reparto: Anna Castillo, Lola Dueñas Viaje al cuarto de una madre (2018) Leonor y su madre, Estrella, viven juntas en un pequeño pueblo. Ambas se protegen y se cuidan como mejor saben hacerlo, incluso cuando se enfrentan a una nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea. Este invierno ambas tendrán que emprender un viaje para dejar de ser hija y madre las veinticuatro horas del día y descubrir quiénes pueden llegar a ser por separado. ¡Puedes verla aquí!

Mi querida cofradía (2018), de Marta Díaz Reparto: Gloria Muñoz, Pepa Oniorte, Manuel Morón Mi querida cofradía (2018) Divertida comedia cofrade. La cinta, dirigida por Marta Díaz, estuvo nominada a mejor película (Comedia) en los Premios Feroz. Protagonizada por Gloria Muñoz (en el papel de Carmen), una mujer convencida de que nunca será Hermana Mayor de su cofradía mientras exista un hombre dispuesto a llevar el bastón dorado, tiene la oportunidad de presidir la procesión si en lugar de pedir una ambulancia para el recién elegido presidente, inconsciente en su casa, hace justicia. Ver aquí.

La noche que mi madre mató a mi padre (2016), de Inés París Reparto: Belén Rueda, Eduard Fernández, Fele Martínez La noche que mi madre mató a mi padre (2016) Isabel (Belén Rueda) organiza una cena en su casa. Su marido, escritor de novelas policíacas (Eduard Fernández) y su ex mujer (María Pujalte), directora de cine, quieren convencer a un famoso actor argentino (Diego Pertti) de que protagonice su próxima película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona (Fele Martínez) con su nueva novia (Patricia Montero), que se fascina con el actor. La cena se va enredando y todos acaban perdiendo los papeles. Ver aquí.

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), María Ripoll Reparto: Verónica Echegui, Alex García No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas (2016) Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se encuentra en un momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que ha abierto, que se junta con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que fuera el gran amor de Sara cuando iba al instituto. Ver aquí.

El árbol magnético (2013) Reparto: Andrés Gertrudix, Manuela Martelli El árbol magnético (2013) Bruno regresa a su país de origen después de una prolongada ausencia. La casa de campo que de niño compartía con su familia está ahora en venta y todos se reúnen para despedir el lugar. La visita al “árbol magnético”, una curiosidad local deextrañaspropiedades, despierta en él sensaciones y afectos casi olvidados. Ver aquí.

Las ovejas no pierden el tren (2014), de Isabel de Ayguavives Reparto: Quim Gutiérrez, Alberto San Juan, Candela Peña, Irene Escolar La ovejas no pierden el tren (2014) Divertida comedia que mezcla situaciones algo surrealistas con momentos más dramáticos con los que todos podemos sentirnos identificados: la falta de trabajo y la necesidad de reciclarse, las historias de amor que rara vez siguen la premisa del “para siempre” y la sensación de que las cosas no son como nos habían contado rodean a unos personajes que harán lo posible por reencauzar sus vidas. Ver aquí.

El olivo (2016), de Icíar Bollaín Reparto: Anna Castillo, Javier Gutiérrez El olivo (2016) Anna del Castillo se llevó el Goya a Actriz Revelación y Javier Gutiérrez una nonimación por sus interpretaciones. Alma tiene 20 años y sobrevive trabajando en una granja de pollos en Canet, un pequeño pueblo en la provincia de Castellón. Su abuelo, que dejó para extraña sorpresa de todos de hablar hace años, es la persona que más le importa en este mundo. Ahora que el hombre ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con la idea de que lo único que puede hacer volver a su abuelo a su estado natural, vivaz y tierno, es recuperar el olivo milenario que la familia vendió contra su voluntad hace 12 años. Ver aquí.

Ciudad Delirio (2014), de Chus Gutiérrez Reparto: Julián Villagrán, Carolina Ramírez Ciudad Delirio (2014) Javier, un médico español, en una noche mágica conoce a Angie, bailarina y dueña de una escuela de salsa, que aspira ser parte de Delirio: el espectáculo de salsa más famoso del mundo. Al volver a Madrid, Javier no se siente bien con la vida quelleva,ni en su trabajo, ni con su pareja, animado por su mejor amiga resuelve volver a la sucursal del cielo, Cali, para instalarse allí una temporada. Ver aquí.

De chica en chica (2015), de Sonia Sebastián Reparto: Celia Freijeiro, María Botto, Adrián Lastra, Estefanía de los Santos De chica en chica (2015) Una comedia lésbica dirigida por Sonia Sebastián e interpretada por un fantástico reparto que sumergerá al espectador en la trepidante vida de Inés. La protagonistas vive el 'sueño americano' en Miami hasta que su novia Becky descubre que le ha estado poniendo los cuernos con una editora republicana y miembro de la Asociación Nacional del Rifle: Kirsten. Por si su situación no estuviera lo suficientemente enredada, Inés decide regresar a España y reencuentrarse con Lola, una antigua amiga (heterosexual) y su amor platónico. Ver aquí.

Marsella (2014), de Belén Macías Reparto: María León, Goya Toledo Marsella (2014) Con María León y Goya Toledo como actrices principales, esta película retrata la recuperación por una madre de la custodia de su hija (perdida por problemas con drogas y alcohol) después de cinco años. La madre (Goya Toledo), con su vida ya rehecha, viaja con la hija (María León) a Marsella para que esta conozca a su padre biológico. Ver aquí.

Mi otro yo (2013), de Isabel Coixet Reparto: Sophie Turner (Juego de Tronos), Leonor Watling, Geraldine Chaplin Mi otro yo (2013) La joven Fay comienza a enloquecer cunado la gente empieza a mencionar conversaciones que sabe que no ha mantenido, o juran que le han visto cuando ella sabe que estaba en otro lugar. Y comienzan a pasar cosas más raras. Oye pasos apagados detrás de ella que van al mismo ritmo que los suyos y ve un atisbo de pelo rojo igual que el suyo que desaparece por una esquina. ¿Se lo está imaginando todo? Ver aquí.

Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet Reparto: Juliette Binoche Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet La película, dirigida por Isabel Coixet, narra el viaje temerario y épico de Josephine Peary por el más inhóspito de los lugares del mundo, sus aventuras y su encuentro con una mujer inuit Allaka que cambiará sus rígidas ideas y su vida, para siempre. Ver aquí.

adopción La (2015), de Daniela Féjerman Reparto: Nora Navas La adopción (2015) Premiada en 2015 en la Seminci de Valladolid, esta es una coproducción hispano-lituana que retrata los problemas de una pareja española que llega a un país del Este de Europa para adoptar a un niño. El sueño de ambos (Nora Navas y Francesc Garrido) por adoptar amenaza con tornarse en una pesadilla... Ver aquí.

Embarazados (2016), de Juana Macías Reparto: Paco León, Alexandra Jiménez Embarazados (2016) Una pareja trata de concebir un bebé pese a algunos inconvenientes: él tiene un esperma pobre, vago y anormal, y ella se encuentra en etapa premenopáusica a pesar de tener sólo 37 años. Según avanza el embarazo ambos empiezan a plantearse si van a ser buenos padres y comienzan a distanciarse... Ver aquí.

Pensé que iba a haber fiesta (2013), de Victoria Galardi Reparto: Elena Anaya Pensé que iba a haber fiesta (2013) Otra cinta dirigida por una mujer, Vitoria Galardi, y protagonizada por Elena Anaya que habla sobre el descubrimiento y la esponeidad de Lucía cuando esta se toma unas cortas vacaciones con su novio y deja su casa al cuidado de su amiga Ana. Ricki, el ex marido de Lucía, llega a recoger a su hija y se encuentra con Ana, a quien no veía desde hacía dos años. Los dos descubren que se gustan y empiezan un romance hasta el día en que regresa Lucía. Ver aquí.

Restos de sándalo (2014), de María Ripoll Reparto: Aina Clotet, Nandita Das Restos de Sándalo (2014) A pesar de su fama y fortuna, Mina, una exitosa actriz india que vive en Bombay, no puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien se vio obligada a separarse después de la muerte de su madre en una aldea. Treinta años más tarde, Mina finalmente se enterará de que Sita está bien y vive en Barcelona. Sin embargo, los padres adoptivos de Sita han borrado todas las huellas de su pasado. Ahora se llama Paula, trabaja como bióloga investigadora y no tiene ningún recuerdo de su pasado indio, ni de Mina. Enfrentada a las impactantes verdades de su pasado, Paula comienza un largo viaje de autodescubrimiento. Ver aquí.

La playa de los ahogados (2015) Reparto: Carmelo Gómez, Antonio Garrido, Celia Freijeiro La playa de los ahogados (2015) Domingo Villar es uno de los autores de género policiaco más populares de las letras españolas, por eso no es de estrañar que tarde o temprano llegase a los cines la adaptación de una de sus novelas. Apasionado también del cine, en esta ocasión el propio Villar participó en la creación del guión de esta película junto al cineasta Felipe Vega. ¡Puedes verla aquí!

Enemigo (2013) Reparto: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent Enemigo (2013) Abundie Bell es un profesor de historia con una vida monótona y una relación aburrida con una mujer llamada Mary. Un día, viendo una película alquilada, Abundie descubre un actor que es físicamente igual que él. Exactamente igual. Abundie comete el error de buscar a esa persona: un actor de poca monta llamado Anthony Claire. Este error desencadena una revolución en la vida de Abundie… pero también en la de Anthony, en la de Mary y en la de Helen, la esposa embarazada de Anthony. ¡Puedes verla aquí!

Magical Girl (2014), de Carlos Vermut Reparto: Barbara Lennie Magical Girl (2014) Luis, sabe que lo que más desea su hija Alicia, de doce años y enferma de leucemia, es un vestido de un personaje de ficción y cumplir trece años. Luis está en paro, el vestido es carísimo, pero lo tiene que conseguir antes de que no se cumpla el segundo deseo, y no reparará en los medios. Dirigida por Carlos Vermut, este largometraje cuenta con 6 premios, uno de ellos a los Goya por mejor actriz (Bárbara Lennie). ¡Puedes verla aquí!

El asesino de los caprichos (2019) Reparto: Maribel Verdú, Aura Garrido El asesino de los caprichos (2019) Las mujeres toman el mando. Ahora son ellas quienes atrapan al asesino y no la víctima. Esta es la historia de El asesino de los caprichos, un thriller feminista con un duo policial irresistible. Varios crímenes en un barrio de clase alta tienen algo en común: sus víctimas coleccionan grabados de Goya. Las inspectoras Carmen Cobos y Eva González inician la investigación en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de arte es habitual. Tienen que descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los Caprichos de Goya. ¡Puedes verla aquí!

Madre (2019), de Rodrigo Sorogoyen Reparto: Marta Nieto Madre (2019), de Rodrigo Sorogoyen Continuación del corto ganador de un Goya, Madre (2017). Elena recibe una llamada de Iván, su hijo de seis años, quien le dice que está perdido en una playa en Francia y que no encuentra a su padre. Esas palabras desesperadas de su hijo fueron lo último que supo de él. Diez años más tarde, Elena vive en la misma playa donde desapareció su hijo, trabaja de encargada en un restaurante y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde lleva anclada tanto tiempo. ¡Puedes verla aquí!

Caníbal (2013), de Manuel Martín Cuenca Reparto: Antonio de la Torre, Manolo Solo Caníbal (2013) Aclamado thriller psicológico, ganador de dos premios Goya. Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor.Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia.Y Caníbal la historia de amor de un demonio. ¡Puedes verla aquí!

Al final del túnel (2016) Reparto: Clara Lago, Leonardo Sbaraglia Al final del túnel (2016) a vida de Joaquín, un hombre en silla de ruedas, parece estar mejorando desde el día que alquiló una de las habitaciones de su casa a Berta y a su hija Betty. Hasta que una noche trabajando en su sótano, Joaquín se da cuenta que un grupo de ladrones liderado por Galereto está construyendo un túnel que pasa por debajo de su casa para robar un banco cercano. Joaquín comienza a ejecutar un plan contrarreloj con el fin de intentar frustrar los propósitos de Galereto y sus secuaces. ¡Ver aquí!

Los días contados (1994), de Imanol Uribe Reparto: Javier Bardem, Candela Peña, Carmelo Gómez Los días contados (1994) Antonio es un fotógrafo de prensa que alquila piso en un barrio madrileño justo cuando el Comando Madrid de ETA planea un atentado. Charo, su jóven vecina, es drogadicta y se gana el dinero prostituyéndose gracias a los trabajos que su amigo Lisardo les consigue a ella y a Vanesa, su compañera de piso. El marido de Charo está en la cárcel, acusado de asesinato, y ella encuentra en Antonio la protección que necesita. A pesar de que Antonio se siente muy atraido por ella, no puede protegerla porque tiene un trabajo que resolver. ¡Puedes verla aquí!

Os fenómenos (2014) Reparto: Lola Dueñas, Luis Tosar, Xosé A. Touriñán Os fenómenos (2014) Neneta es una mujer que vive en una furgoneta desde hace tres años en la costa de Almeria y ve como su pareja, "Lobo", desaparece justo el día en el que iba a empezar a trabajar. Ella tiene que recoger el campamento y volverse con su bebé en la furgoneta a su pueblo natal, en Ferrol, Galicia. Al regresar todo son dificultades, no logra encontrar trabajo y tiene que seguir viviendo en la furgoneta hasta que consigue un puesto de peón en la construcción. Sufre la dureza del trabajo y el hecho de ser mujer en un oficio de hombres, pero consigue sobreponerse con coraje y en compañía de su cuadrilla empiezan a ser conocidos por el constructor como 'Los fenómenos' por su capacidad para levantar metros cuadrados construidos. ¡Puedes verla aquí!

Ventajas de viajar en tren (2019) Reparto: Belén Cuesta, Quim Gutiérrez, Luis Tosar 'Ventajas de viajar en tren' (2019), el arte de la provocación Descubre una de las películas más sorprendentes de los últimos años en el cine español. La joven editora Helga Pato es abordada durante un viaje en tren. Su compañero de asiento es Ángel Sanagustín, un psiquiatra experto en trastornos de personalidad. Durante el viaje, Ángel le cuenta a Helga la sórdida y delirante historia del peor caso clínico al que se ha enfrentado jamás: el de Martín Morales de Úbeda, un enfermo paranoico extremadamente peligroso y obsesionado, entre otras cosas, con la basura. ¡Puedes verla aquí!

Tierra firme (2017), de Carlos Marqués-Marcet Reparto: Natalia Tena, Oona Chaplin, David Verdaguer y Geraldine Chaplin. A sus 38 años, Eva (Oona Chaplin) teme que su reloj biológico esté a punto de pararse para siempre y plantea un ultimátum a su novia Kat (Oona Chaplin): quiere tener un hijo. Ella, en cambio, cree que esa decisión puede cambiar su forma de vida, despreocupada y bohemia. En medio de este dilema aparece Roger (David Verdaguer), el mejor amigo de Kat que viaja a Londres desde Barcelona. La protagonista ve en él un potencial donante para lograr su propósito y, sorprendentemente, al joven le atrae la idea de ser padre. Los tres comparten un viaje en barco por los canales de Londres y una pregunta: ¿Es posible vivir el amor, la familia, y la vida de formas tan distintas y aún así permanecer unidos? Tierra firme es una comedia romántica hispano-británica dirigida por Carlos Marqués-Marcet, con guion inspirado en el libro político Maternidades subversivas (2015) de María Llopis. Tuvo una gran acogida en su estreno en el Festival de Cine de Londres y fue nombrada Mejor película queer de 2018 por IndieWire. ¡Puedes verla aquí!

Petra (2018) Reparto: Barbara Lennie, Marisa Paredes Una caricia al ego y la memoria, así es Petra. Una mujer que no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida, y se cierra en si misma. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, pero Petra también experimentará cómo el destino da un giro a su lógica cruel abriendo un camino para la esperanza y la redención. ¡Puedes verla aquí!

Jaulas (2018) Reparto: Antonio Dechent, Estefanía de los Santos En un poblado andaluz que se ha quedado anclado en el tiempo, Concha y su hija Adela sueñan con una vida mejor. Harta del ambiente opresivo y de un marido cruel, Concha decide arriesgarlo todo y escapa con su hija a la ciudad. Su huida se convertirá en una aventura en la que lucharán por escapar de las jaulas que siempre han sido sus vidas. Ver aquí.

Vitoria, 3 de marzo (2018) Reparto: Amaia Aberasturi, José Manuel Seda La película cuenta la masacre del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco trabajadores murieron a manos de la policía durante el desalojo de una asamblea en la iglesia del barrio de Zaramaga. Dirigida por Victor Cabaco, este fantástico drama basado en los años 70 cuenta con Ruth Díaz, José Manuel Seda y Alberto Berzal entre otros, en su reparto. Ver aquí.

A cambio de nada (2015), de Daniel Guzmán Reparto: Miguel Herrán Darío y Luismi, adolescentes unidos por una fuerte amistad, empiezan a fraguar su futuro en los espacios de marginalidad que la sociedad les deja. Empujados por sus circunstancias individuales y familiares, comienzan a adentrarse en el mundo de la delincuencia y la marginación. La primera película como director de Daniel Guzmán supuso también el lanzamiento de Miguel Herrán como actor. La cinta fue una de las grandes sensaciones de 2015. Ganadora de dos Goya y de la Biznaga de Oro al mejor largometraje. ¡Ver aquí!

Órbita 9 (2017) Reparto: Clara Lago, Álex González, Belén Rueda Helena lleva preparándose para una misión de supervivencia desde que nació. Aunque ella no lo sabe, forma parte de un ensayo científico de gran envergadura. Su destino cambiará cuando Álex se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva realidad, totalmente inimaginable para ella. Pero la historia de amor en la que ambos se embarcan pondrá en riesgo un experimento de vital importancia para toda la humanidad.

Truman (2015), de Cesc Gay Reparto: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro intensos días, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián. Dirigida por Cesc Gay, 'Truman' fue nominada a seis Premios Goya en 2016, de los cuales ganó cinco: Mejor película, Mejor actor de reparto (Javier Cámara), Mejor guion original, Mejor actor protagonista (Ricardo Darín) y Mejor dirección. ¡Puedes verla aquí!

Musa (2017), de Jaume Balagueró Reparto: Leonor Watling, Ana Ularu Samuel Salomon, profesor de literatura, no pisa la universidad desde la trágica e inesperada muerte de su novia. Samuel sufre una recurrente pesadilla donde una mujer es brutalmente asesinada a través de un extraño ritual. De repente, la misma mujer que aparece todas las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño. Samuel se cuela decidido en la escena del crimen para averiguar la verdad, y conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el asesinato. Juntos, harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer. ¡Puedes verla aquí!

El Clan (2015) Reparto: Guillermo Francella, Peter Lanzani Ganadora del Goya a la mejor película Iberoamericana. La cinta batió todos los récords de taquilla en Argentina, llegando a superar a Relatos Salvajes (2014). La historia se basa en el caso policial del Clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80. Tras la aparenete normalidad de la familia Puccio se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato. Arquímedes, el patriarca, miembro del Servicio de Inteligencia desde la dictadura, lidera y planifica las operaciones. ¡Puedes verla aquí!

La herida (2013) Reparto: Marian Álvarez, Manolo Solo, Patricia López Arnaiz Ana tiene 28 años y se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso agresiva, con las personas más cercanas y queridas. No puede controlar este comportamiento ni sus emociones, por las que sufre y se atormenta, sintiéndose culpable. En el fondo solo querría estar bien consigo misma y con los demás, ser feliz. Poco a poco, su conducta se va haciendo cada vez más autodestructiva hasta autolesionarse, sintiéndose cada vez más aislada. Ana padece lo que los psiquiatras llaman trastorno límite de la personalidad, o conducta 'borderline'. Pero ella no lo sabe. Dirigida por Fernando Franco, obtuvo seis nominaciones en los Goya de 2014, de los cuales ganó dos: a Mejor actriz protagonista (Marian Álvarez) y Mejor dirección novel. ¡Puedes verla aquí!

Dioses y perros (2014) Reparto: Hugo Silva, Megan Montaner Pasca vive en el madrileño barrio de Vallecas. Pasa los días cuidando de su hermano pequeño, trabajando en un gimnasio e intentando ayudar a su mejor amigo, Fonsi, un exboxeador que está pasando una mala racha. Pasca es un superviviente nato y, a pesar de no tener esperanza, intenta superar cada día con sarcasmo. Su vida cambia cuando aparece Adela, una joven profesora que acaba de llegar al barrio y le hará ver las cosas con otra perspectiva. Dirigida por David Marqués y Rafa Montesinos cuenta con el premio Festival de Málaga: Sección oficial largometrajes a concurso del año 2014. ¡Puedes verla aquí!

El fotógrafo de Mauthausen (2018) Reparto: Mario Casas, Alain Hernández Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo. ¡Puedes verla aquí!

Rec 4: Apocalipsis (2014), de Jaume Balagueró Reparto: Manuela Velasco El terror también es cosa de mujeres. Ángela Vida da vida en esta película de Jaume Balagueró a la joven reportera que entró en el edificio con los bomberos, logra salir convirtiéndose en la única superviviente, pero lo que el ejército no sabe es que dentro lleva una extraña infección. Ángela será llevada a un centro de máxima seguridad a varias millas de la costa, completamente aislado y rodeado de agua por todas partes. Un viejo petrolero que ha sido acondicionado para la cuarentena. ¡Puedes verla aquí!

Manolito Gafotas (1999) Reparto: Adriana Ozores, Belinsa Whashington Novela basada en la saga infantil de éxito escrita por Elvira Lindo. El verano se presenta mal para Manolito Gafotas. Está condenado, un año más, a pasar las vacaciones en Carabanchel Alto, con su madre, su abuelo y su hermano pequeño. Y encima ha suspendido las matemáticas. Manolito espera la llegada de su padre con la ilusión de que los lleve a la playa. Ver aquí.

Sin fin (2018) Reparto: María Leon, Javier Rey ¿Es el amor una historia de ciencia ficción? Esta es la historia de Javier, un hombre que decide viajar en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el día en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar. Nominada a Mejor dirección novel en los Premios Goya, a Mejor actor (Javier Rey) en los Premios Feroz y a Mejor actor (Javier Rey) en el Festival de Málaga. Ver aquí.

Quatretondeta (2016) Reparto: José Sacristán, Laia Marull, Sergi López El amor más allá del amor, cuando muere, cuando se va. Aún existe el amor. Entre la comedia, el drama y al absurdo, esta historia con la interpretación impecable de José Sacristán cuenta la historia de Tomás. Su mujer ha muerto, pero a él no le dejan enterrarla porque la familia de la difunta reclama el cuerpo en París. Una historia de amor, después del amor. Ver aquí.

Mil cosas que haría por ti (2017) Reparto: Peter Vives, Iris Lezcano ¿Qué harías por amor? Dani ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica le regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper con él. Aconsejado por su amigo Elías, aficionado a la psicología, Dani hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica. Ver aquí.