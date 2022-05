La 2 de TVE emite una de las películas revolucionarias del cine 'western': Los Siete Magníficos. La película de John Sturges narra las peripecias de un pequeño grupo de pistoleros en contra de los malvados forajidos de un pueblo mexicano.

Probablemente, algunos no sean fanáticos de las películas del oeste. Sin embargo, si por algo este film se ha convertido en un icono, ha sido por su banda sonora. Eimer Bernstein, compositor de la música emblemática, fue nominado en 1961 al Premio Óscar. Desde entonces no hemos dejado de escuchar la sintonía en numerosos proyectos audiovisuales.

Las seis bandas sonoras memorables de todos los tiempos Los Siete Magníficos ofrece una valiosa lección para el espectador: la banda sonora puede perdurar más en el tiempo que el propio guion. Por ello, te proporcionamos una serie de cintas que sobresalieron por su memorable instrumental. ¡Descubre tu favorita!

Fiebre del Sábado Noche (1977) No es que sea una película decepcionante, pero si por algo sigue siendo recordada la cinta de Badham es por las canciones de Bee Gees. La narración transporta al espectador al mundo de la noche y la fiesta con John Travolta. Su característica camisa de flores y sus zapatos de plataforma invitan al baile. En lo referido al apartado musical, los Bee Gees arrasaron con títulos como "Stayin ‘Alive" o "Night Fever". Ganaron el premio Grammy al álbum del año y 35 años después continuó conservando el éxito alcanzando el puesto 132 de la lista “los 500 mejores álbumes de todos los tiempos''. ¿Quién no ha sentido alguna vez el ritmo ochentero con estos temas?

Bajo La Luna de Cereza (1986) Prince dirigió esta película y salió escaldado. Las críticas fueron muy duras con su obra. El cantante pone de manifiesto uno de los debates más controvertidos de todos los tiempos: amor vs dinero. Fue su primera experiencia en dirección cinematográfica.

A pesar del fiasco como director, la música salvó su reputación profesional. Cuando compuso la banda sonora para esta película, se encontraba en su momento álgido. Junto a su grupo The Revolution grabaron hits para la producción, por ejemplo, "Kiss", "Girls & Boys" o la peculiar "Sometimes it Snows in April."

Top Gun (1986) La película dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise fue un exitazo de taquilla. En Top Gun los pilotos aprenden a manejar situaciones de máxima tensión y a estudiar las técnicas de combate aeronáuticas jamás vistas. Aunque actualmente no es de las películas más recordadas por su calidad, su banda sonora sigue viva. Su banda sonora conectó perfectamente con la juventud de la década de los 80. Por aquella época supuso una auténtica revolución tanto para el panorama musical, como para el sector publicitario. Su éxito condujo a que en 1999 Columbia Records reeditara el álbum del 'film' con cinco nuevas canciones. Del repertorio sonoro destacan "Take my Breath Away", "Mighty Wings" o "Heaven in Your Eyes".

El Guardaespaldas (1992) El romance está asegurado para los más cinéfilos. Kevin Costner y Whitney Houston protagonizan esta narración donde el éxito y la seguridad colisionan entre sí. Como Prince, Houston probó suerte con el cine por primera vez con este título. La disparidad de opiniones relativas a la calidad del guion sigue en la mesa de debate, pero, es incuestionable el musical de la película de Mick Jackson. La propia Whitney fue la encargada de poner el ritmo. Junto a Clive Davis creó el álbum de la película, obteniendo un Grammy y 18 discos de platino. Para la década de los 90, la banda sonora se coronó con récord de ventas frente a otras producciones. La canción que sobresale del disco es "I Will Always Love You."

Los jueces de la Noche (1993) Quién iba a decir que una película de cine negro estaría en esta lista. El director, Stephen Hopkins, ambientó un asesinato en medio de una noche de desenfreno de un grupo de jóvenes. El misterio y la incertidumbre que genera está muy bien, pero, algo que captará rápidamente tu atención es la banda sonora. A diferencia del resto de cintas comentadas, Los Jueces de la Noche incorporan hits de diferentes estilos: rap, rock y metal. Entre los logros que alcanzó el álbum de la película sobresale su puesto 17º en la lista Billboard 200. Seguro que para los amantes del género les será familiar los sencillos "Just Another Victim" o "Judgement Night."