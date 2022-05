El secret dels Manuscrits del Mar Mort

“Aquests manuscrits representen la revolució intel·lectual més gran en el món antic“

Els rotlles del Mar Mort són manuscrits antics descoberts en onze coves de Qumran, situades a Cisjordània i a 35 km de Jerusalem. Entre 1949 i 1956 es van descobrir uns mil manuscrits, però la majoria estaven molt fragmentats. Ara s’exposen al ‘Santuari del llibre’ del Museu d’Israel. “Aquests manuscrits representen la revolució intel·lectual més gran en el món antic i específicament en els orígens del judaisme rabínic i del cristianisme.”, assegura el Dr. Adolfo Roitman, director de ‘Santuari del llibre’, al programa ‘Turisme rural al món’.

Els rotlles del Mar Mort RTVE Catalunya

Llavors, podien aquests manuscrits fer tremolar els fonaments del cristianisme o del judaisme? Segons explica Roitman, la gran esperança quan es van començar a investigar els rotlles era que hi hagués alguna mena de referència directa a personatges com Joan Baptista, Jesús, Jaume, etc. “La ‘gran decepció’ és que no apareixien mencionats”. Bona part dels manuscrits van ser copiats del segle II segle I aC, abans de l'aparició d'aquests personatges.

Dr. Adolfo Roitman, director de 'Santuari del llibre' RTVE Catalunya

“Parlen de costums de creences dels jueus que també tenim avui“

I quina importància tenen els Manuscrits del Mar Mort per al judaisme? Estan escrits en un 90% en hebreu, la llengua que actualment es parla a Israel. A més, “parlen de costums de creences dels jueus que també tenim avui. En aquest sentit aquests documents de fa dos mil anys ens permeten posar en perspectiva històrica el judaisme actual.”, detalla el director.