El 'Ritual' de Dorian, un imprescindible per tots els festivals d'aquest estiu

No hi ha festival de música espanyol que no hagi vibrat amb la música de Dorian. Són una revolució a l'escenari i ja tenim ganes de tornar a escoltar-los sense restriccions. Arranca la nova temporada de festivals i amb ella arriba el nou disc de la banda barcelonina, 'Ritual'. Tres dels seus integrants, Marc Gili, Belly Hernández i Lisandro Montes han passat per 'Punts de vista' per presentar el seu nou treball discogràfic al costat de Tània Sarrias.

Tot i que estem davant de la primavera climatològicament més desconcertant dels últims anys, l'olor d'estiu ja s'ensuma. I quan arriba el bon temps, ja se sap: pantalons curts, sandàlies i música a l'aire lliure. Arranca la temporada de festivals per tot el territori i Dorian ja té moltes dates tancades. El BBK Live o el Sonorama els tenen al seu cartell, i ja a la tardor, actuaran el 26 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona.

'Ritual' és un pas clau en la seva carrera on abracen de ple el compromís social en les seves composicions. Ja són gairebé 20 anys als escenaris i Dorian ha volgut rodejar-se en aquesta ocasió de figures emergents del pop nacional com Ana Mena o Suu. El videoclip de 'No dejes que pase el tiempo', la seva cançó amb la cantant malaguenya, ja supera el milió de visualitzacions a Youtube.