El 22 d'abril veu la llum "Ritual", el nou i esperat disc de Dorian. Dos dies abans, el dimecres dia 20, podràs vibrar amb les seves noves cançons en un concert a la Sala Bikini de Barcelona de la mà de Radio 3 Extra i de RTVE Catalunya. L'accés és lliure fins a completar l'aforament.

Descobrirem onze noves cançons on la banda catalana aposta més que mai per la diversitat en tots els sentits. La parada obligada per culpa de la pandèmia els ha permès experimentar amb nous sons i músiques. En aquest nou àlbum podràs trobar des de ritmes llatinoamericans com la chacarera, una dansa i música popular originària del nord-oest de l'Argentina, i melodies brasileres fins a ritmes més electrònics procedents d'Europa, com l'italo disco o el french-*touch.

Les seves lletres ens faran reflexionar sobre temes com la falta de comunicació, la manipulació i la gentrificació.

Un disc que suposa un abans i un després a la seva carrera on també podrem gaudir de col·laboracions amb convidats com Suu, Alizzz, Ana Mena, Pimp Flac, la colombiana Lido Pebre i el MC britànic Youthstar.

Dimecres 20 d'abril a les 20h a Radio 3 i a RTVE Play Catalunya