La Suu es capbussa de ple en l'essència dels karaokes

Els karaokes són a la vegada els temples de la melancolia i de la màxima alegria. Tenen aquell punt decadent disfressat de felicitat desbordada que fa que tots els que hi entrin visquin en una realitat paral·lela. Per unes hores el món s'atura i els assistents canten a ple pulmó per evadir-se de la realitat que els espera a fora. Aquest esperit de karaoke és el que ha recollit la Suu en el seu nou disc, que ha presentat a 'Punts de vista' amb la Tània Sarrias.

La compositora barcelonina és molt més que una artista revelació, és probablement una de les cantants que més ha connectat amb les noves generacions. El seu estil despreocupat, directe i amb un deix melancòlic, han fet de la Suu un dels màxims exponents de la música feta a casa nostra. Amb la seva personalitat inconfusible com a bandera, ara presenta el seu tercer disc, 'Karaoke'.

I ara que ja es pot, la Suu agafa el seu ukulele i fa sonar de nou les seves cançons als festivals de música primaverencs. 'Karaoke' comença a girar el 28 d'abril al Festival Viñarock de Villarrobledo d'Albacete i passarà pel Strenes de Girona l'1 de maig i pel Palau de la Música el 14 , dins del Festival del Mil·lenni. Abans de marxar de gira, ens n'ha deixat un petit fragment interpretant un dels temes en directe.

Al nou disc la cantant catalana torna a apostar pel bilingüisme en les seves composicions, algunes d'elles escrites durant el confinament. L'amor, o més ben dit el desamor, han marcat gran part de les lletres que hi podrem trobar en aquest 'Karaoke'. I una sorpresa, una versió de 'Enamorado de la moda juvenil' que la cantant ha explicat a 'Punts de vista' el motiu d'interpretar-la en aquest disc.