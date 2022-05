El diputat de la CUP al Congrés escollit per accedir a la Comissió de secrets oficials, Albert Botran, assegura que des de la formació política esperen "ben poca cosa" d'aquesta Comissió de què participaran pel suposat espionatge del cas Pegasus: "Ha sigut una maniobra per desviar l'atenció política en l'escàndol del Pegasus". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Botran desconfia que es reveli l'origen, la motivació de l'espionatge o les persones responsables i la cadena de comandament: "Aquests detalls ho dubto. No esperem que ens expliquin les vergonyes de l'Estat".

En aquest cas, el Ple de Congrés va triar el passat dijous els 10 únics diputats autoritzats per a accedir a la comissió de secrets oficials, que rebran informació sobre l'ús dels fons reservats i que podran controlar les activitats del Centre de Nacional d'Intel·ligència (CNI). Botran és un dels membres de les formacions que hi formaran part, entre altres grups independentistes com ERC, Bildu, Junts i la CUP.

Encara sense data confirmada de celebració d'aquest òrgan intern de la cambra parlamentària, Botran assegura que la CUP respectarà mantenir el secret de les compareixences que exigeix aquesta Comissió: "Sempre hem defensat la desobediència, però l'hem de mesurar i calcular-ne les conseqüències, no es pot frivolitzar".